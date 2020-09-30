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【港股市況】恒生指數早段升約200點　中國恒大升逾14%（不斷更新）

即市財經 09:51 2020/09/30

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港股市況不斷更新

投資者觀望總統大選首場辯論，加上歐美新冠肺炎確診再飆升，道指跌131點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約131點，恒指料開報23406點。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【09︰50】中國9月財新製造業PMI為53，預期為53.1。

【09︰44】恒生指數初段升約200點，恒指升214點，報23490點。

【09︰43】恒大 （03333） 升幅擴大至14%，高見18.94元。

【09︰41】中聯重科 （01157） 升近8%，高見7.72元。中聯重科公布，建議以每股5.863元發行約1.94億股H股，集資約11.36億元。每股作價較昨天收市價折讓約16.84%。

【09︰37】內房股反彈，中海外 （00688） 升1.4%；潤地 （01109） 升3.5%；碧桂園 （02007） 升3.6%；碧桂園 （03383） 升2.2%。

【09︰31】中國恒大 （03333） 升一成，高見18.36元；恒大汽車 （00708） 升3.5%，高見20.3元；恒騰 （00136） 升近7%，高見0.315元。

【09︰26】ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 升1.5%，開報269.4元；騰訊 （00700） 升1.4%，開報512.5元；美團點評 （03690） 升1.5%，報238元；小米 （01810） 升2.2%，開報20.5元。

【09︰20】恒生指數開報23548點，升273點。中國恒大 （03333） 升逾8%；平安好醫生 （01833） 宣布配股，股價跌逾5%。

【恒大債務】恒大：863億人幣戰投同意轉為普通股　避過明年初回購死綫

【恒大債務】恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回幾多錢？

【09︰13】期指開報23450點，升188點或0.8%。

【09︰06】人行進行500億元人民幣14天期逆回購，公開市場今日淨回籠500億元人民幣。

【09︰05】中國9月製造業PMI 51.5，較預期的51.3為高，前值為51。

【08︰54】恒指黑期升約145點，報23413點；道指期貨升13點，報27421點。

【08︰35】平安好醫生  （01833） 公布，以98.2元配售8000萬股新股，配售價較上日收市價折讓約8.5%，配售所得款項總額預期約為78.56億元。

【配股潮】平安好醫生折讓8.5%配售8000萬股　籌逾78億

【08︰30】華住集團  （01179） 發澄清公告，指博尼塔斯研究公司（Bonitas Research）9月29日刊發的補充賣空報告中的指控，於9月22日刊發的首份報告類似，該補充報告沒有依據，包含許多錯誤、未經證實的陳述以及對公司業務和運營的誤導性結論。

華住再發澄清公告反駁沽空報告指控　稱未來或不再作回應

【07︰50】基石藥業 （02616） 與輝瑞（Pfizer，美：PFE）間接全資附屬公司Pfizer Corporation訂立股份認購協議，據此，Pfizer Corporation已有條件同意按認購價每股13.37元認購近1.16億股股份，另與Pfizer Investment訂立合作協議。

基石藥業溢價43.8%向Pfizer配股　並進行戰略合作

【07︰30】資金繼續大舉湧港，港元滙價觸及7.75港元的強方兌換保證，金管局於今晨承接約9.84億美元沽盤，向銀行體系注資76.26億港元。香港銀行體系總結餘將增至2511億元。

【港滙強方】金管局今晨注資76.26億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指曾跌逾200點，收報27452點，跌131點或0.48%；標指收報3335點，跌16點或0.48%；納指收報11085點，跌32點或0.29%。

港股ADR收報23406點，升131點或近0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報30.07元，升0.07元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報508.03元，升2.53元或0.5%。恒指夜期收報23429點，升167點。

道指跌131點港股ADR升131點　紐約期金升1%重上1900美元

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708） 碧桂園（02007） 阿里巴巴－SW（09988） 基石藥業－B（02616） 騰訊控股（00700） 華住集團—S（01179） 平安好醫生（01833） ADR

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