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【恒指夜期】阿里巴巴美股再升 2.4%　夜期升287點越23700關（不斷更新）

即市財經 23:00 2020/09/30

分享：

港股市況不斷更新

港股一反昨日走勢，在環球股市回軟之下，反而彈升183點或0.8%，收報23459點，升勢主要由阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 帶動。阿里巴巴升3.8%，成交96.7億元，騰訊升1.2%，成交52.6億元。本周三日市，恒指累升223點或0.9%。

市場原先期待美國總統大選首場辯論，會帶出投資方向，不過，媒體報道均集中在雙方互罵的鬧劇中收場，美股期貨下跌。

長假期前，夜期升勢持續，撲23500關，一反市場本周審慎的態度。不過，大市成交仍不足千億元，實際走勢仍未明確。

第三季環球股市表現，亞股（不計恒指）跑贏（截至23：00）
股市 變幅 美元計價變幅
韓國 +10.4% +13.1%
印度 +9% +11.4%
中國 +7.8% +11.4%
美國納指 +11.5% +11.5%
台股 +7.7% +9.5%
德國 +4.4% +8.7%
 
恒指 -4% -4%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【阿里巴巴投資日】阿里巴巴拆解最新估值　暗指逾5萬億市值仍被低估？

【阿里巴巴】馬雲：傳統工業時代的全球化正終結　真正的數字時代全球化剛開始

即市走勢︰

【23︰00】今日走勢強勁的阿里巴巴，外圍升勢持續，折算報282.3港元，較港收市價再升6.7元或2.4%。

【22︰50】恒指夜期繼續升，現升287點，報23717點，高水258點。

【21︰30】美股開市跌變升，道指高開，大升近200點，恒指夜期大升164點。

【19︰49】夜期升47點。

【18︰30】K11 Musea第三季銷售額料反彈60%　對香港有感情未來繼續投資

【18︰29】新創建全年經營溢利跌25% 馬紹祥︰現金流充裕 將維持派息政策

【18︰28】恒指夜期升22點，報23452點，低水7點。

【18︰28】金管局再承接16億美元沽盤，向銀行體系注資124億港元。香港銀行體系總結餘將增至2635.57億元。

【17︰18】恒指夜期開報23425點，最新報23421點，跌9點，低水38點。

【17︰15】【李嘉誠增持】李嘉誠再增持長實　涉2938萬元

【17︰05】恒生 （00011） 宣派第3次中期息，分派每股股息0.8元，按年減43%。

【減派息】恒生連環削中期息　再減派息43%至每股0.8元

【16︰40】【業績】新世界發展去年基本溢利減少25%　今年冀再售130億至150億元非核心資產

【16︰10】恒生指數收報23459點，升183點。科技股領升，阿里巴巴 （09988） 升近4%。中國恒大 （03333） 高收升近2成；比亞迪 （01211） 破頂升逾12%；比亞迪電子 （00285） 升近一成。

【16︰00】恒生指數U盤前升231點，報23506點。

【15︰44】恒生指數尾市升約240點，報23516點。

【15︰18】恒生科技指數升1.6%，報7088點，當中以比亞迪電子 （00285） 表現最好，升一成高見39.2元。

【15︰07】港股升幅擴至205點，報23481點。

【15︰00】上證午後轉跌0.2%，深證微升0.05%；創業板指升0.4%。

【14︰49】新經濟股撐市，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 3股合共推高大市88點。

【14︰09】港股升幅收窄至約100點，報23373點。

【14︰04】大市午後升幅收窄至不足150點，報23413點，升138點。

【13︰16】港交所 （00388） 午後曾轉跌，低見358.6元。

【13︰07】中廣核新能源 （01811） 午後瀉2成，低見1.04元。。董事會獲潛在要約人告知，已決定不會進一步進行可能私有化。

【13︰04】港股午後初段升約275點，報23551點。

【12︰00】恒生指數中午收報23549點，升273點。恒大 （03333） 升逾14%；比亞迪 （01211） 破頂升一成；平安好醫生 （01833） 配股跌逾7%，失守100元關口。

【11︰43】國家新聞出版廣電總局批出9月的第三批國產遊戲版號，共66款遊戲獲准商業化，為年內數量最多的一次，網易  （09999）  手遊《戰爭怒吼》有份，惟網易股價逆市跌逾3%，低見137.3元。

66款國產遊戲獲發版號 騰訊《出發！領主大人》、網易《戰爭怒吼》上榜

【11︰37】滙豐 （00005） 逆市跌0.6%，跌穿30元水平，報29.8元。

【11︰30】內地股市半日上升，上證升近0.5%；深證升0.8%；創業板指升近1.2%。

【11︰15】港股升幅收窄至290點，報23565點。

【11︰05】有分析指美國總統特朗普首場電視辯論表現差，道指期貨由升逾百點轉跌，恒生指數升幅收窄至385點，報23660點。

【11︰02】道指期貨跌63點，報27345點。

【10︰45】美國首場總統辯論結束，大市升勢略為回順，恒指升440點，報23715點。

【10︰38】大市升約500點，報23775點。

【10︰30】港交所  （00388）  行政總裁李小加提早退任，將擔任現職至今年底，港交所股價今早隨市升0.7%，報361.6元，早段高見363元。

【李小加退任】港交所易帥　大摩：整體發展方向不變、重申增持

【李小加退任】李小加提早於今年底退任港交所CEO　戴志堅獲委任為代理行政總裁

【10︰28】恒指升幅進一步擴大至400點，報23676點。

【10︰23】阿里巴巴 （09988） 升幅擴至3.2%，高見274元。

【10︰20】重磅藍籌向上，滙豐 （00005） 升0.7%；騰訊 （00700） 、中移動 （00941） 升近2%；港交所 （00388） 升1%；友邦 （01299） 升1.5%。

【10︰16】大市抽升至380點，報23657點。

【10︰14】恒指升306點，報23582點。

【10︰13】比亞迪 （01211） 升幅擴大至一成，破頂高見119.9元。

【10︰09】港股升幅擴大至280點，報23555點。

【10︰03】阿里巴巴  （09988） 升逾2%，高見271.8元。阿里巴巴舉行投資日，首席財務官武衛預計，阿里雲經過10年努力，將在2021財年內扭虧為盈。

【阿里巴巴投資日】阿里雲發展10年料今年轉錄盈利　阿里巴巴股價升逾2%

【10︰06】國慶前夕，惟濠賭股普遍逆市向下，銀娛 （00027） 暫無升跌；金沙 （01928） 跌0.2%；永利 （01128） 跌近1%；美高梅 （02282） 跌0.6%；新濠 （00200） 跌0.6%；澳博 （00880） 升近0.8%。

【10︰02】東軟教育 （09616） 上市翌日跌3%，低見5.99元；寶尊電商 （09991） 跌2.3%，低見80.8元，股價齊齊潛水。

【09︰57】比亞迪 （01211） 升逾6%，高見116元；贛鋒鋰業 （01772） 升0.5%，高見38.5元。

【09︰50】中國9月財新製造業PMI為53，預期為53.1。

【09︰44】恒生指數初段升約200點，恒指升214點，報23490點。

【09︰43】恒大 （03333） 升幅擴大至14%，高見18.94元。

【09︰41】中聯重科 （01157） 升近8%，高見7.72元。中聯重科公布，建議以每股5.863元發行約1.94億股H股，集資約11.36億元。每股作價較昨天收市價折讓約16.84%。

【配股潮】中聯重科向董事長等配股　股價照升逾7%

【09︰37】內房股反彈，中海外 （00688） 升1.4%；潤地 （01109） 升3.5%；碧桂園 （02007） 升3.6%；碧桂園 （03383） 升2.2%。

【09︰31】中國恒大 （03333） 升一成，高見18.36元；恒大汽車 （00708） 升3.5%，高見20.3元；恒騰 （00136） 升近7%，高見0.315元。

【09︰26】ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 升1.5%，開報269.4元；騰訊 （00700） 升1.4%，開報512.5元；美團點評 （03690） 升1.5%，報238元；小米 （01810） 升2.2%，開報20.5元。

【09︰20】恒生指數開報23548點，升273點。中國恒大 （03333） 升逾8%；平安好醫生 （01833） 宣布配股，股價跌逾5%。

【恒大債務】恒大：863億人幣戰投同意轉為普通股　避過明年初回購死綫

【恒大債務】恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回幾多錢？

【09︰13】期指開報23450點，升188點或0.8%。

【09︰06】人行進行500億元人民幣14天期逆回購，公開市場今日淨回籠500億元人民幣。

【09︰05】中國9月製造業PMI 51.5，較預期的51.3為高，前值為51。

【08︰54】恒指黑期升約145點，報23413點；道指期貨升13點，報27421點。

【08︰35】平安好醫生  （01833） 公布，以98.2元配售8000萬股新股，配售價較上日收市價折讓約8.5%，配售所得款項總額預期約為78.56億元。

【配股潮】平安好醫生折讓8.5%配售8000萬股　籌逾78億

【08︰30】華住集團  （01179） 發澄清公告，指博尼塔斯研究公司（Bonitas Research）9月29日刊發的補充賣空報告中的指控，於9月22日刊發的首份報告類似，該補充報告沒有依據，包含許多錯誤、未經證實的陳述以及對公司業務和運營的誤導性結論。

華住再發澄清公告反駁沽空報告指控　稱未來或不再作回應

【07︰50】基石藥業 （02616） 與輝瑞（Pfizer，美：PFE）間接全資附屬公司Pfizer Corporation訂立股份認購協議，據此，Pfizer Corporation已有條件同意按認購價每股13.37元認購近1.16億股股份，另與Pfizer Investment訂立合作協議。

基石藥業溢價43.8%向Pfizer配股　並進行戰略合作

【07︰30】資金繼續大舉湧港，港元滙價觸及7.75港元的強方兌換保證，金管局於今晨承接約9.84億美元沽盤，向銀行體系注資76.26億港元。香港銀行體系總結餘將增至2511億元。

【港滙強方】金管局今晨注資76.26億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指曾跌逾200點，收報27452點，跌131點或0.48%；標指收報3335點，跌16點或0.48%；納指收報11085點，跌32點或0.29%。

港股ADR收報23406點，升131點或近0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報30.07元，升0.07元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報508.03元，升2.53元或0.5%。恒指夜期收報23429點，升167點。

道指跌131點港股ADR升131點　紐約期金升1%重上1900美元

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708） 碧桂園（02007） 阿里巴巴－SW（09988） 基石藥業－B（02616） 騰訊控股（00700） 華住集團—S（01179） 平安好醫生（01833） ADR

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