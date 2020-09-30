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【疫情焦點】全球累計逾3388萬確診　美國累計740萬

即市財經 08:45 2020/09/30

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【疫情焦點】全球累計逾3388萬確診　美國累計740萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月30日早上8時35分，全球累計33,889,902宗新冠肺炎確診病例，較上日增加192,723宗。累計1,012,388死亡個案，較上日增加3,942宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 34,543 7,405,787 210,851
意大利 0 313,011 35,875
西班牙 9,906 758,172 31,614
法國 8,051 590,021 31,908
德國 1,075 290,471 9,556
中國 19 85,403 4,634
香港 0 5,080（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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