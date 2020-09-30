【疫情焦點】全球累計逾3388萬確診　美國累計740萬

上一篇文章
【恒大債務】彭博：劉鶴曾討論恒大債務問題 中央大感震驚（第二版）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月30日早上8時35分，全球累計33,889,902宗新冠肺炎確診病例，較上日增加192,723宗。累計1,012,388死亡個案，較上日增加3,942宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|34,543
|7,405,787
|210,851
|意大利
|0
|313,011
|35,875
|西班牙
|9,906
|758,172
|31,614
|法國
|8,051
|590,021
|31,908
|德國
|1,075
|290,471
|9,556
|中國
|19
|85,403
|4,634
|香港
|0
|5,080（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】
責任編輯︰梁浩碩