▲ 基石藥業溢價43.8%向Pfizer配股 並進行戰略合作

基石藥業 （02616） 公布，基石藥業與輝瑞（Pfizer，美：PFE）間接全資附屬公司Pfizer Corporation訂立股份認購協議，據此，Pfizer Corporation已有條件同意按認購價每股13.37元認購近1.16億股股份，認購價較基石藥業上日收市價溢價43.8%，所得款項約2億美元（約15.5億元），所得款項將根據合作協議載列的條款及條件用於為合作協議項下的開發活動提供資金。

同日，集團與瑞輝間接全資附屬公司Pfizer Investment訂立合作協議，據此，集團與Pfizer Investment已同意主要就進行戰略合作，自股份認購協議完成起生效。

進行戰略合作事項包括︰

‧ CS1001合作，據此，集團已同意授予Pfizer Investment獨家許可，以在中國商業化CS1001（公司的一種抗PD-L1單克隆抗體）；

‧ 額外資產合作，訂約各方已同意合作開發及商業化合作地區內的額外資產；及

‧ 授權資產合作，據此，訂約各方已同意共同收購或授權授權資產，並開發及商業化合作地區內的該等授權資產。

集團表示，與Pfizer Corporation訂立認購事項，與Pfizer Investment進行戰略合作， 有助於在公司向全面的生物製藥公司轉型時，推進本公司的戰略、商業及財 務目標。特別是，認購事項及戰略合作將加強本公司為CS1001的開發提供資金，建立完整商業化基礎設施，及專注於開發同類首創及同類最優的資產的能力。

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責任編輯︰梁浩碩