▲ 道指跌131點港股ADR升131點 紐約期金升1%重上1900美元

道指跌131點

美股反覆回吐。投資者觀望總統大選首場辯論，加上歐美新冠肺炎確診再度飆升，影響市場氣氛，道指曾跌逾200點，收報27452點，跌131點或0.48%；標指收報3335點，跌16點或0.48%；納指收報11085點，跌32點或0.29%。

港股ADR升131點

港股ADR收報23406點，升131點或近0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報30.07元，升0.07元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報508.03元，升2.53元或0.5%。恒指夜期收報23429點，升167點。

油價跌逾3%

原油價格跌3%，全球確診人數持續上升，市場憂慮影響原油需求，加上觀望總統大選首場辯論，紐約期油收報39.29美元，跌1.31美元或3.2%；布蘭特期油收報41.03美元，跌1.4美元或3.3%。

美滙指數跌0.4%

市場觀望氣氛濃厚，美滙指數續回軟，報93.87，跌0.4%。歐元兌美元報1.1745；美元兌日圓報105.65。

美國10年期債息報0.65厘。

紐約期金升1%重上1900美元

金價重上1900美元，美元下跌帶動金價表現，紐約期金收報1903.2美元，升20.9美元或1.1%。現貨金於1898美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩