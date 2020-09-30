  • 27°C
香港時間 : 2020930日 (三) 08:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

道指跌131點港股ADR升131點　紐約期金升1%重上1900美元

即市財經 07:32 2020/09/30

分享：

道指跌131點港股ADR升131點　紐約期金升1%重上1900美元

道指跌131點
美股反覆回吐。投資者觀望總統大選首場辯論，加上歐美新冠肺炎確診再度飆升，影響市場氣氛，道指曾跌逾200點，收報27452點，跌131點或0.48%；標指收報3335點，跌16點或0.48%；納指收報11085點，跌32點或0.29%。

港股ADR升131點
港股ADR收報23406點，升131點或近0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報30.07元，升0.07元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報508.03元，升2.53元或0.5%。恒指夜期收報23429點，升167點。

油價跌逾3%
原油價格跌3%，全球確診人數持續上升，市場憂慮影響原油需求，加上觀望總統大選首場辯論，紐約期油收報39.29美元，跌1.31美元或3.2%；布蘭特期油收報41.03美元，跌1.4美元或3.3%。

美滙指數跌0.4%
市場觀望氣氛濃厚，美滙指數續回軟，報93.87，跌0.4%。歐元兌美元報1.1745；美元兌日圓報105.65。

美國10年期債息報0.65厘。

紐約期金升1%重上1900美元
金價重上1900美元，美元下跌帶動金價表現，紐約期金收報1903.2美元，升20.9美元或1.1%。現貨金於1898美元水平。

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指升410點港股ADR升150點　紐約期金升0.9%
2020/09/29
道指升410點港股ADR升150點　紐約期金升0.9%
金股滙行情 - 道指上周五升358點港股ADR升44點　紐約期金跌0.6%
2020/09/28
道指上周五升358點港股ADR升44點　紐約期金跌0.6%
金股滙行情 - 道指升52點港股ADR升30點　紐約期金回升0.5%
2020/09/25
道指升52點港股ADR升30點　紐約期金回升0.5%
金股滙行情 - 道指跌525點港股ADR跌245點　紐約期金跌2%穿1900美元
2020/09/24
道指跌525點港股ADR跌245點　紐約期金跌2%穿1900美元
金股滙行情 - 道指升140點港股ADR跌18點　油價升約0.7%
2020/09/23
道指升140點港股ADR跌18點　油價升約0.7%
美股 香港股票 ADR 布蘭特期油 紐約期油 騰訊控股（00700） 紐約期金 恒指夜期 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數

上一篇文章

基石藥業溢價43.8%向Pfizer配股　並進行戰略合作

下一篇文章

【恒大債務】恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回幾多錢？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）
【恒指夜期】夜期突抽升167點黑期同漲170點　撲23500關（不斷更新）
【恒指夜期】夜期突抽升167點黑期同漲170點　撲23500關（不斷更新）
【限聚令放寬】政府修訂社交距離措施　放寬多於4人的隊際運動、宗教處所容納人數最多五成
【限聚令放寬】政府修訂社交距離措施　放寬多於4人的隊際運動、宗教處所容納人數最多五成
【新股IPO】雲頂新耀1952第三日招股　孖展398億超購112倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952第三日招股　孖展398億超購112倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【虛擬銀行】螞蟻銀行香港今日開業　兩萬元以下存款活期息2.5厘
【虛擬銀行】螞蟻銀行香港今日開業　兩萬元以下存款活期息2.5厘
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）