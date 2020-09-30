【美股收市】觀望今晨大選辯論  道指回吐131點  納指跌0.3% 

投資者觀望香港時間周三上午9時舉行的總統大選首場辯論，冀從中尋找經濟或政策前景的訊號，加上歐美確診再度飆升影響市場氣氛，美股反覆回吐。

道指中段一度下滑超過200點，收報27452點，跌131點或0.48%；標指收報3335點，跌16點或0.48%；納指收報11085點，跌32點或0.29%。

金融股帶頭回落，花旗及摩根士丹利挫逾2%；高盛和美國銀行都滑落超過1%。

市場預計，新冠疫情和經濟前景將成為本次辯論的主要焦點。而圍繞選舉的揣測將加劇美股波動；大選首場辯論亦揭示未來12個月的政策前景，可能對股市產生重大影響。

同時，特朗普政府與國會民主黨人之間就紓困方案的談判，本周正進入關鍵時刻。民主黨籍國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)與財長姆欽(Steven Mnuchin)，周二進行對話，但未有跡象顯示雙方能達成協議。兩人預期較後時間再舉行對話，期望打破8月以來的僵局。

美國肺疫確診人數反彈，白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)警告，隨着氣候轉涼，情況不妙。

市場預計，新冠疫情和經濟前景將成為本次辯論的主要焦點。而圍繞選舉的揣測將加劇美股波動；大選首場辯論亦揭示未來12個月的政策前景，可能對股市產生重大影響。

同時，特朗普政府與國會民主黨人之間就紓困方案的談判，本周正進入關鍵時刻。民主黨籍國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)與財長姆欽(Steven Mnuchin)，周二進行對話，但未有跡象顯示雙方能達成協議。兩人預期較後時間再舉行對話，期望打破8月以來的僵局。

聯儲局調查結果顯示，美國銀行業界相信，儲局的「大街貸款計劃」(Main Street Lending Program)使用率，未來數月將有所上升，受訪者認為，機制有一定的局限性，影響了貸款需求，但尋求參與計劃的商家數量正在上升。

數據方面，美國商務部公布8月份商品貿易赤字，由7月801億美元，增加約3.5%至829億美元，創紀錄新高，並多過預期的818億美元。

責任編輯：柯志宏

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