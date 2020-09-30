【新股IPO】嘉泓物流2130今日起招股 入場費2879元

嘉泓物流（新上市編號：02130）宣布今日（30日）起至下周一（10日）招股，10月15日掛牌；計劃發行5,370萬股，當中90%為國際配售，10%於香港公開發售，招股價介乎2.45至2.85元，集資最多1.53億元，每手1,000股，入場費約2,879元；獨家保薦人為民銀資本。

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是次集資所得約72.3%用於增強及擴展配送物流業務；約17.9%用於拓展B2C業務；餘下9.8%為一般營運資金。

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記者：張以正