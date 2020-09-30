  • 27°C
香港時間 : 2020930日 (三) 02:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股焦點】 Nikola股價挫8% 創始人遭指控性侵 曾遭沽空機構狙擊

即市財經 01:43 2020/09/30

分享：

Nikola股價暴跌，近日公司遭沽空機構狙擊，更被指是騙局。

此前遭沽空機構狙擊的氫燃料貨車公司Nikola（美︰NKLA）股價挫逾8%，低見17.51美元。據外媒報道，Nikola創始人及前董事長Trevor Milton遭先後遭兩名女子指控性侵。

報道引述其中一位當事人的代表律師Craig Johnson稱，當事人2004年在猶他州的一家安全公司擔任辦公室助理時，遭到Trevor Milton的侵犯，當時她年僅15歲，而Milton則為為22歲。另一位女子則是Milton的表妹Aubrey Ferrin Smith，她表示在1999年時遭到非禮，並已就事件報警。

Milton回應外媒查詢時否認指控，稱從未與任何人進行過任何不適當的身體接觸。

Nikola為一家氫燃料貨車研發公司，曾被稱為「貨車界Tesla」。然而，其最近遭到沽空機構Hindenburg Research狙擊，並指Nikola創始人Trevor Milton靠多年的謊言組織出「複雜的騙局」。Milton其後辭去公司董事長一職。

相關文章︰【貨車界Tesla】Nikola主席請辭盤前暴跌3成　沽空機構稱為騙局　開市後跌幅收窄至16%（更新第二版）

【貨車界Tesla】Nikola氫燃料貨車被指騙局 股價續挫近5%

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/33077jz

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰侯景成

 

 

美股 Nikola（美：NKLA）

上一篇文章

【美股市況】道指跌130點 標指跌0.4% 關注美國總統大選首場辯論（不斷更新）

下一篇文章

摩通擬與美監管機構和解 付71億結束違規交易調查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】夜期轉高水86點　滙豐內銀股全綫弱（不斷更新）
【恒指夜期】夜期轉高水86點　滙豐內銀股全綫弱（不斷更新）
【限聚令放寬】政府修訂社交距離措施　放寬多於4人的隊際運動、宗教處所容納人數最多五成
【限聚令放寬】政府修訂社交距離措施　放寬多於4人的隊際運動、宗教處所容納人數最多五成
【虛擬銀行】螞蟻銀行香港今日開業　兩萬元以下存款活期息2.5厘
【虛擬銀行】螞蟻銀行香港今日開業　兩萬元以下存款活期息2.5厘
【新股IPO】雲頂新耀1952第三日招股　孖展398億超購112倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952第三日招股　孖展398億超購112倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）