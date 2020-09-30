【美股焦點】 Nikola股價挫8% 創始人遭指控性侵 曾遭沽空機構狙擊

▲ Nikola股價暴跌，近日公司遭沽空機構狙擊，更被指是騙局。

此前遭沽空機構狙擊的氫燃料貨車公司Nikola（美︰NKLA）股價挫逾8%，低見17.51美元。據外媒報道，Nikola創始人及前董事長Trevor Milton遭先後遭兩名女子指控性侵。

報道引述其中一位當事人的代表律師Craig Johnson稱，當事人2004年在猶他州的一家安全公司擔任辦公室助理時，遭到Trevor Milton的侵犯，當時她年僅15歲，而Milton則為為22歲。另一位女子則是Milton的表妹Aubrey Ferrin Smith，她表示在1999年時遭到非禮，並已就事件報警。

Milton回應外媒查詢時否認指控，稱從未與任何人進行過任何不適當的身體接觸。

Nikola為一家氫燃料貨車研發公司，曾被稱為「貨車界Tesla」。然而，其最近遭到沽空機構Hindenburg Research狙擊，並指Nikola創始人Trevor Milton靠多年的謊言組織出「複雜的騙局」。Milton其後辭去公司董事長一職。

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編輯︰侯景成