【油價走勢】紐約期油挫逾5% 布油挫4% 憂第二波疫情阻礙需求復甦

▲ 國際油價再度插水，主要受歐洲第二波疫情拖累。

油價再出現異動，紐約期油11月合約日內跌幅逾5%，每桶報38.57美元；布蘭特期油亦跌逾4%，每桶報41.11美元。全球最大原油交易商Vitol Group表示，由於新一輪疫情引發的封鎖措施，導致全球原油需求的復甦放緩，第四季油價上漲的空間有限。

Vitol Group執行委員會成員Chris Bake 表示，在進入第四季前，市場原先預期原油需求將有所改善，但是如今需求變得更加不確定。他表示，煉油產品市場需求疲軟，並有大量庫存。

石油輸出國組織 (OPEC) 和包括俄羅斯在內的原油生產國在4月達成減產協議，促使國際油價反彈，然而有關舉動亦未見大舉提振油價，布油價格年初至今跌幅仍達3成。

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編輯︰侯景成