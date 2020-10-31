【螞蟻上市】支付寶vs微信支付　螞蟻穩坐內地支付龍頭　兩者業務有何差異？

▲ 支付寶在內地是電子支付龍頭，市佔率高過騰訊的財付通。

螞蟻集團 （06688） 即將掛牌作為內地電子支付龍頭，螞蟻集團旗下的支付寶常被拿來與騰訊 （00700） 的微信支付作比較，兩者雖然在業務定位上有所差別，但同為支付業務巨頭，某程度上也構成了直接競爭關係。據螞蟻招股書披露，螞蟻集團上半年總收入為725.28億元（人民幣，下同）；但騰訊未有獨立披露其金融科技收入，而連同支付業務、企業雲服務在內的「金融科技及企業服務」收入為563.34億元。

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過去一年，支付寶App年度活躍用戶數目逾10億，數字金融年度活躍用戶（至少使用過一種數字金融服務並完成交易的用戶）達7.29億；截至6月底止12個月，於中國總支付交易規模達118萬億元。

相比之下，騰訊並未有披露微信支付的用戶數目，而微信及WeChat的合併月活躍賬戶數為12.06億。

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支付寶市佔率高於財付通

據艾瑞諮詢數據顯示，去年全年中國第三方移動支付交易規模為249.2萬億元人民幣，從市場分額方面來看，支付寶市佔率為54.4%，騰訊的財付通（包括微信支付）市佔率為39.4%。

儘管市場常將支付寶及微信支付用於直接比較，但螞蟻集團似乎不願意直接比較兩者業務。

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在回覆上交所詢問有關市場競爭時，螞蟻試圖淡化與騰訊的競爭關係，僅表示︰「公司業務與在全球範圍內提供支付服務的企業較多，國內市場由騰訊營運的微信支付，也提供類似的數字支付服務，但這些企業提供的支付服務和公司數字支付與商家服務業務存在一定差異，並不具有可比性。」

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編輯︰侯景成