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【儲局官員】卡普蘭認為政策制定者 應按最佳判斷決定幣策

即市財經 00:21 2020/09/30

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美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，他在央行9月會議上投反對票，以免未來政策制定者被迫將利率維持在零附近。

卡普蘭在周二發表的一封信中寫道，他希望未來的委員會能夠靈活適應未來的經濟狀況，以便他們可以根據自己的最佳判斷，來決定適當的貨幣政策立場。

他認為，今年的美國經濟將萎縮3%，明年將增長3.5%。核心個人消費通脹率將在今年底上升1.6%，到明年底上升1.8%。到2021年底失業率將降至5.7%。

在聯儲局9月15日至16日的會議上，卡普蘭是投下反對票的兩位官員之一。決策者們在該次會議採取更加鴿派的立場。他們表示利率到2023年底都將保持接近零，並修改會後聲明，以闡明允許通脹升至2%以上，從而彌補以往低水平的新策略。

明尼阿波利斯聯儲行長卡什卡里（Neel Kashkari）也投下了反對票，傾向於直到核心通脹率持續達到2%，方再加息。

卡普蘭預計將利率保持在零附近是適當的，直到經濟步入實現全面就業和較長期平均通脹率達到2%的正規之上，他預計這需要到2022年下半年，或2023年某個時候。他寫道，隨着經濟接近基準，將利率保持在零附近，可能意味政策實際上變得更加寬鬆。

卡普蘭在今年聯邦公開市場委員會擁有投票權，但根據聯儲局的輪換制度，他下次擁有政策投票權是在2023年。

責任編輯：李勝君

GDP 貨幣政策 美國 加息 通脹 失業率 美國聯儲局

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