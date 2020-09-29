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【A380餐廳】新加坡航空A380客機變身餐廳 可選不同艙位用餐、設餐前參觀

即市財經 23:49 2020/09/29

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新加坡航空推出多項措施開拓收入來源，包括將其A380客機變為餐廳。

新冠肺炎疫情衝擊環球航空業，航空公司各出奇招自救，新加坡航空（Singapore Airlines）宣布10月會將其停泊在地面的A380客機變為餐廳，供客人在機上用餐。在飛機上用餐的客人會有伺酒師陪同，推薦餐點及葡萄酒搭配，客人也會收到贈送的酒精飲品，以及申請在餐前參觀A380客機。

新航將在新加坡樟宜機場推出該服務，客人可選擇在不同的艙位用餐及享受相應等級的服務，不過新航暫未透露相應服務的價錢。

新加坡航空以往主要在飛往倫敦等長途航線使用A380客機，不過受疫情影響，多數國家仍實行出入境限制措施，令航空公司國際航線復甦緩慢。新航在6月底季度錄得11.2億新加坡元（約63億港元）的淨虧損，為歷來最差。

新航以及旗下勝安航空（Silk Air）目前已恢復約翰內斯堡、金邊、泗水、台北航線，並會持續至11月。至11月底，新航希望客運量可恢復至疫情前的11%水平。

另外，新航據報也計劃在11月推出其他開拓收入的措施，例如針對家庭群體推出參觀訓練設施的幕後之旅，訪客將有機會與機師及機艙服務員接觸，並了解新航歷史。

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編輯：陳健婷

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