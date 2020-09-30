【移民他國】英、澳放寬港人移民政策 成港人移民首選　 亞洲查詢比例急跌

隨著英、澳等傳統移民大國放寬港人移民政策，過去數個月，移民成港人的重要熱話。但據美聯移民的數據，自從英國放寬BNO持有人及其受養人進入及居留英國的權利，以及澳洲宣布放寬港人簽證以來，美聯移民顧問接獲有關客戶移民查詢量顯著回軟，並由今年5月錄得紀錄新高的800宗後，急劇回落62.5%至本月錄得約300宗的水平，與去年同期相若，當中尤其對移民亞洲（估計當中不少最初曾屬意台灣）影響最大。



美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指出，客戶最近主要移民查詢國，由亞洲轉為英國及澳洲等傳統大國，英、美、澳、加的查詢已佔當中50%，其次分別為亞洲(20%)、歐洲(20%)以及其他(10%)，相信主因是由於不少國家開放移民政策予港人，促使不少港人深入了解該國的移民政策及作籌備。

鄭天殷續指，目前一眾準移民人士對移民的態度趨於「兩極化」，當中一部分計劃以「零成本」，如以BNO移民英國，或以過渡性准許證（Leave Outside The Rules，LOTR）提前入境英國，藉此節省移民開支，以及提早部署，甚至有不少客戶選擇率先於當地置業。

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同時，亦有一半港人希望盡快取得海外護照，以金錢換時間，護照項目更成為近期追捧對象，例如最近漸漸崛起的土耳其等，投資成本僅需花費約25萬美金（約港幣195萬）購買當地房產，最快6至9個月就可獲得護照，而且不需到當地居住，加上土耳其為準歐盟成員國，可成為港人進入英美的「跳板」，因而漸受有意移民的港人歡迎。

總括而言，現時一眾傳統大國的「開放式」移民新政策，正冰封下半年的移民市場，令不少港人開始憧憬「零成本」移民，對台灣等亞洲熱門移民地方造成重大影響之餘，對美加等的就業移民計劃亦構成衝擊。然而，其實有大部分人均未必能符合心儀移民國的長期居住要求，相信「移民不移居」，即選擇不立即放棄香港生活及事業的移民方式，將於一段時間後重新主導移民市場，料第4季移民數量將陷入膠著狀態。

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責任編輯：陳詠妍

不過移民是一項重大決定，不是簡單的國籍或居住地變更，而是涉及到財富、收入及文化等一系列變化，所以必須做好充足的準備，特別是理財方面的規劃。美聯金融集團營運及銷售發展董事梁柏基表示，港人決定移民他國，亦非一朝一夕的事，無論如何亦需時間籌備，若從短期、中期以及長期角度出發，市民亦可投資不同類型的金融產品，去達致個人「移民理財」的目標。短期而言，肺炎疫情仍於全球肆虐、美國大選在即，加上中美關係越趨緊張，種種因素均令全球股市陷於波動，經濟前景未見明朗。故此，投資者的取態應較為審慎，偏向風險較低、回報穩定的短線投資，或是靈活性較高的長線投資，例如具有保證回報的短期儲蓄保險等。

中期及長期來說，疫情終有一天遠去，「疫後經濟重啟」是世界各國的重要課題，而且全球央行正不斷量寬，屆時投資市場定必「水漲船高」，因此可考慮由「新科技型」股票基金轉換成強調「內需板塊」的股票基金。