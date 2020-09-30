  • 30°C
香港時間 : 2020930日 (三) 11:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【移民他國】英、澳放寬港人移民政策 成港人移民首選　 亞洲查詢比例急跌

股樓投資 10:01 2020/09/30

分享：

隨著英、澳等傳統移民大國放寬港人移民政策，過去數個月，移民成港人的重要熱話。但據美聯移民的數據，自從英國放寬BNO持有人及其受養人進入及居留英國的權利，以及澳洲宣布放寬港人簽證以來，美聯移民顧問接獲有關客戶移民查詢量顯著回軟，並由今年5月錄得紀錄新高的800宗後，急劇回落62.5%至本月錄得約300宗的水平，與去年同期相若，當中尤其對移民亞洲（估計當中不少最初曾屬意台灣）影響最大。


美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指出，客戶最近主要移民查詢國，由亞洲轉為英國及澳洲等傳統大國，英、美、澳、加的查詢已佔當中50%，其次分別為亞洲(20%)、歐洲(20%)以及其他(10%)，相信主因是由於不少國家開放移民政策予港人，促使不少港人深入了解該國的移民政策及作籌備。

鄭天殷續指，目前一眾準移民人士對移民的態度趨於「兩極化」，當中一部分計劃以「零成本」，如以BNO移民英國，或以過渡性准許證（Leave Outside The Rules，LOTR）提前入境英國，藉此節省移民開支，以及提早部署，甚至有不少客戶選擇率先於當地置業。

    點擊圖片放大

同時，亦有一半港人希望盡快取得海外護照，以金錢換時間，護照項目更成為近期追捧對象，例如最近漸漸崛起的土耳其等，投資成本僅需花費約25萬美金（約港幣195萬）購買當地房產，最快6至9個月就可獲得護照，而且不需到當地居住，加上土耳其為準歐盟成員國，可成為港人進入英美的「跳板」，因而漸受有意移民的港人歡迎。

總括而言，現時一眾傳統大國的「開放式」移民新政策，正冰封下半年的移民市場，令不少港人開始憧憬「零成本」移民，對台灣等亞洲熱門移民地方造成重大影響之餘，對美加等的就業移民計劃亦構成衝擊。然而，其實有大部分人均未必能符合心儀移民國的長期居住要求，相信「移民不移居」，即選擇不立即放棄香港生活及事業的移民方式，將於一段時間後重新主導移民市場，料第4季移民數量將陷入膠著狀態。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳詠妍

 

不過移民是一項重大決定，不是簡單的國籍或居住地變更，而是涉及到財富、收入及文化等一系列變化，所以必須做好充足的準備，特別是理財方面的規劃。美聯金融集團營運及銷售發展董事梁柏基表示，港人決定移民他國，亦非一朝一夕的事，無論如何亦需時間籌備，若從短期、中期以及長期角度出發，市民亦可投資不同類型的金融產品，去達致個人「移民理財」的目標。短期而言，肺炎疫情仍於全球肆虐、美國大選在即，加上中美關係越趨緊張，種種因素均令全球股市陷於波動，經濟前景未見明朗。故此，投資者的取態應較為審慎，偏向風險較低、回報穩定的短線投資，或是靈活性較高的長線投資，例如具有保證回報的短期儲蓄保險等。

中期及長期來說，疫情終有一天遠去，「疫後經濟重啟」是世界各國的重要課題，而且全球央行正不斷量寬，屆時投資市場定必「水漲船高」，因此可考慮由「新科技型」股票基金轉換成強調「內需板塊」的股票基金。

疫情 移民 土耳其 澳洲 英國

上一篇文章

【總統辯論】評拜登在任將有2億人死亡　特朗普：他戴著我看過最大的口罩

下一篇文章

【海外樓市】疫情改變澳洲人置業習慣　獨立屋更受歡迎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【轉買私樓】原打算抽居屋自知中籤機會渺茫 上車客轉軚480萬元購屯門「新地」私樓
【轉買私樓】原打算抽居屋自知中籤機會渺茫 上車客轉軚480萬元購屯門「新地」私樓
【美股焦點】全球最大主權基金加倉美股　仲增持呢樣嘢...
【美股焦點】全球最大主權基金加倉美股　仲增持呢樣嘢...
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股