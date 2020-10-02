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【內房緊箍咒】恒大以外　一文看清內房股「三道紅綫」分類

即市財經 07:19 2020/10/02

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內地監管部近期收緊房企融資，定下「三道紅綫」，要求內地房地產發展商，剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍，並按照踩綫數目分為「紅、橙、黃、綠」四檔，而恒大 （03333） 傳出陷入財困危機一事亦令市場更關注房企負債情況。本文根據券商資料，列出大部分香港上市內房股「踩綫」情況，讓讀者作參考。

對於新規，萬科主席郁亮早前提到，房企都站在同一起跑綫，之前優勢都歸零。

星展香港研究部中國房地產業分析主管王丹表示，短綫相信房企為了改善數據，會減少買地，加速銷售。長遠而言，她指，若總債不增加，整體銷售增速會減慢，但資產負債表會更健康。另一邊廂，未來房企的債券供應或下降，意味收益率會下降，融資成本也會改善。

股份 經調整資產負債率 淨負債率 現金短債比（倍）
紅檔
恒大 （03333） 85% 199% 0.52
融創 （01918） 82% 149% 0.86
富力 （02777） 78% 177% 0.48
綠景中國 （00095） 74% 148% 0.98
橙檔
首創置業 （02868） 75% 153% 1.3
佳兆業 （01638） 75% 130% 1.28
當代置業 （01107） 83% 107% 1.5
保利 （00119） 75% 115% 1.82
黃檔
萬科 （02202） 76% 28% 1.97
碧桂園 （02007） 82% 58% 1.94
世茂 （00813） 71% 54% 1.77
雅居樂 （03383） 73% 73% 1.15
奧園 （03883） 81% 80% 1.46
旭輝 （00884） 74% 63% 2.35
新城發展 （01030） 78% 55% 1.47
合景泰富 （01813） 78% 59% 1.63
龍光 （03380） 75% 68% 1.35
遠洋集團 （03377） 71% 65% 1.98
時代中國 （01233） 78% 75% 1.36
越秀 （00123） 71% 71% 2.83
建業地產 （00832） 86% 35% 1.63
中駿 （01966） 76% 68% 1.21
中國海外宏洋 （00081） 73% 44% 1.72
綠地香港 （00337） 76% 38% 1.86
綠城中國 74% 66% 1.81
合生創展集團 （00754） 65% 92% 1
寶龍地產 （01238） 73% 80% 1.16
融信中國 （03301） 74% 91% 1.7
禹洲 （01628） 80% 64% 2.05
正榮 （06158） 77% 71% 2.09
中梁 （02772） 81% 70% 1.52
綠檔
中海外 （00688） 54% 32% 3.33
潤地 （01109） 60% 46% 1.47
龍湖 （00960） 67% 51% 4.55
深圳控股 （00604） 57% 28% 1.4
招商局置地 （00978） 60% 42% 1.15
金地商置 （00535） 68% 27% 1.71
大悅城地產 （00207） 54% 46% 2.14
註：資料來自星展

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編輯：袁諾曦

香港股票 中國恒大（03333） 星展銀行 恒大

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