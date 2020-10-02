【內房緊箍咒】恒大以外　一文看清內房股「三道紅綫」分類

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【恒指黑期】恒指黑期累升逾340點 騰訊ADR累升4%（不斷更新）
內地監管部近期收緊房企融資，定下「三道紅綫」，要求內地房地產發展商，剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍，並按照踩綫數目分為「紅、橙、黃、綠」四檔，而恒大 （03333） 傳出陷入財困危機一事亦令市場更關注房企負債情況。本文根據券商資料，列出大部分香港上市內房股「踩綫」情況，讓讀者作參考。
對於新規，萬科主席郁亮早前提到，房企都站在同一起跑綫，之前優勢都歸零。
星展香港研究部中國房地產業分析主管王丹表示，短綫相信房企為了改善數據，會減少買地，加速銷售。長遠而言，她指，若總債不增加，整體銷售增速會減慢，但資產負債表會更健康。另一邊廂，未來房企的債券供應或下降，意味收益率會下降，融資成本也會改善。
|股份
|經調整資產負債率
|淨負債率
|現金短債比（倍）
|紅檔
|恒大 （03333）
|85%
|199%
|0.52
|融創 （01918）
|82%
|149%
|0.86
|富力 （02777）
|78%
|177%
|0.48
|綠景中國 （00095）
|74%
|148%
|0.98
|橙檔
|首創置業 （02868）
|75%
|153%
|1.3
|佳兆業 （01638）
|75%
|130%
|1.28
|當代置業 （01107）
|83%
|107%
|1.5
|保利 （00119）
|75%
|115%
|1.82
|黃檔
|萬科 （02202）
|76%
|28%
|1.97
|碧桂園 （02007）
|82%
|58%
|1.94
|世茂 （00813）
|71%
|54%
|1.77
|雅居樂 （03383）
|73%
|73%
|1.15
|奧園 （03883）
|81%
|80%
|1.46
|旭輝 （00884）
|74%
|63%
|2.35
|新城發展 （01030）
|78%
|55%
|1.47
|合景泰富 （01813）
|78%
|59%
|1.63
|龍光 （03380）
|75%
|68%
|1.35
|遠洋集團 （03377）
|71%
|65%
|1.98
|時代中國 （01233）
|78%
|75%
|1.36
|越秀 （00123）
|71%
|71%
|2.83
|建業地產 （00832）
|86%
|35%
|1.63
|中駿 （01966）
|76%
|68%
|1.21
|中國海外宏洋 （00081）
|73%
|44%
|1.72
|綠地香港 （00337）
|76%
|38%
|1.86
|綠城中國
|74%
|66%
|1.81
|合生創展集團 （00754）
|65%
|92%
|1
|寶龍地產 （01238）
|73%
|80%
|1.16
|融信中國 （03301）
|74%
|91%
|1.7
|禹洲 （01628）
|80%
|64%
|2.05
|正榮 （06158）
|77%
|71%
|2.09
|中梁 （02772）
|81%
|70%
|1.52
|綠檔
|中海外 （00688）
|54%
|32%
|3.33
|潤地 （01109）
|60%
|46%
|1.47
|龍湖 （00960）
|67%
|51%
|4.55
|深圳控股 （00604）
|57%
|28%
|1.4
|招商局置地 （00978）
|60%
|42%
|1.15
|金地商置 （00535）
|68%
|27%
|1.71
|大悅城地產 （00207）
|54%
|46%
|2.14
|註：資料來自星展
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編輯：袁諾曦