【內房緊箍咒】恒大以外　一文看清內房股「三道紅綫」分類

內地監管部近期收緊房企融資，定下「三道紅綫」，要求內地房地產發展商，剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍，並按照踩綫數目分為「紅、橙、黃、綠」四檔，而恒大 （03333） 傳出陷入財困危機一事亦令市場更關注房企負債情況。本文根據券商資料，列出大部分香港上市內房股「踩綫」情況，讓讀者作參考。

對於新規，萬科主席郁亮早前提到，房企都站在同一起跑綫，之前優勢都歸零。

星展香港研究部中國房地產業分析主管王丹表示，短綫相信房企為了改善數據，會減少買地，加速銷售。長遠而言，她指，若總債不增加，整體銷售增速會減慢，但資產負債表會更健康。另一邊廂，未來房企的債券供應或下降，意味收益率會下降，融資成本也會改善。

股份 經調整資產負債率 淨負債率 現金短債比（倍） 紅檔 恒大 （03333） 85% 199% 0.52 融創 （01918） 82% 149% 0.86 富力 （02777） 78% 177% 0.48 綠景中國 （00095） 74% 148% 0.98 橙檔 首創置業 （02868） 75% 153% 1.3 佳兆業 （01638） 75% 130% 1.28 當代置業 （01107） 83% 107% 1.5 保利 （00119） 75% 115% 1.82 黃檔 萬科 （02202） 76% 28% 1.97 碧桂園 （02007） 82% 58% 1.94 世茂 （00813） 71% 54% 1.77 雅居樂 （03383） 73% 73% 1.15 奧園 （03883） 81% 80% 1.46 旭輝 （00884） 74% 63% 2.35 新城發展 （01030） 78% 55% 1.47 合景泰富 （01813） 78% 59% 1.63 龍光 （03380） 75% 68% 1.35 遠洋集團 （03377） 71% 65% 1.98 時代中國 （01233） 78% 75% 1.36 越秀 （00123） 71% 71% 2.83 建業地產 （00832） 86% 35% 1.63 中駿 （01966） 76% 68% 1.21 中國海外宏洋 （00081） 73% 44% 1.72 綠地香港 （00337） 76% 38% 1.86 綠城中國 74% 66% 1.81 合生創展集團 （00754） 65% 92% 1 寶龍地產 （01238） 73% 80% 1.16 融信中國 （03301） 74% 91% 1.7 禹洲 （01628） 80% 64% 2.05 正榮 （06158） 77% 71% 2.09 中梁 （02772） 81% 70% 1.52 綠檔 中海外 （00688） 54% 32% 3.33 潤地 （01109） 60% 46% 1.47 龍湖 （00960） 67% 51% 4.55 深圳控股 （00604） 57% 28% 1.4 招商局置地 （00978） 60% 42% 1.15 金地商置 （00535） 68% 27% 1.71 大悅城地產 （00207） 54% 46% 2.14 註：資料來自星展

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編輯：袁諾曦