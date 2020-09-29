恒大債務│恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回50億？

恒大 （03333） 27個債權人曝光，隨着恒大公布與863億人民幣的戰略投資者簽訂補充協議，市場才搞清楚恒大的債務問題，源於2016年起公布重組恒大與深深房，在引入3輪戰略投資者下，根據協議，若2020及2021年未能重組，（1）恒大凱隆置業或許家印需以原始成本回購投資者的權益；（2）要求凱隆置業無償補償投資者於恒大地產的額外股份，相當於在補償前由投資者所持股份的50%。

根據恒大重組通告，涉及27個投資協議，共1295億元人民幣，在增資完成後持有恒大地產經擴大股本的44.74%。

第一輪(2016年12月30日 ) 出資(億元) 於增資完成後持有恒大地產經擴大股本的百分比 中信聚恒投資協議 50 2.19% 廣田投資協議 50 2.19% 華建投資協議 50 2.19% 中融投資協議 30 1.32% 山東高速投資協議 30 1.32% 睿燦投資協議 30 1.32% 美投投資協議 30 1.32% 廣東唯美投資協議 30 1.32% 第二輪(2017年5月31日 ) 深業集團投資協議 55 2.05% 寶信投資協議 50 1.87% 華達置業投資協議 50 1.87% 麒翔投資協議 50 1.87% 鍵誠投資協議 35 1.31% 睿燦投資協議 35 2.43% 鴻達投資協議 30 1.12% 宇民投資協議 20 0.75% 金橙宏源投資協議 20 0.75% 嘉寓投資協議 20 0.75% 深圳中意投資協議 10 0.37% 豪仁投資協議 10 0.37% 永合金豐投資協議 10 0.37% 第三輪(2017年11月6日 ) 山東高速集團投資協議 200 5.67% 蘇寧電器集團投資協議 200 4.70% 深圳正威投資協議 50 1.18% 嘉寓投資協議 50 1.82% 廣州逸合投資協議 50 1.18% 四川鼎祥投資協議 50 1.18%

按恒大最新補充協議，明確投資者不要求恒大進行回購，並繼續持有恒大地產權益，且在恒大地產的股權比例保持不變。由於未有進一步解說，換言之，之前協議是補償50%的股份，最新協議則是持股不變，並繼續持有權益。

舉例指，恒大重組第三輪戰略投資，蘇寧電器集團投資協議中，出資200億人民幣，佔恒大擴大後持股4.7%，在未能重組下，需回購200億人民幣，或恒大持股50%股份二選一。以恒大現價16.5元計，所剩的50%持股，僅值約50億元，帳面巨虧，因為當年恒大股價達30元水平，以及持股減一半。若新協議下，持股不變，持貨估值可先重回百億元水平，若以恒大今年最高價28元計，估值便達172億元，之後等股價回升便可。若不接受協議，在違約下所收到的可能更少，隨時以資產淨值11元計價，在投資方亦要承擔風險下，接受協議可能是最好的選擇。

不過，據通告顯示，仍有437億元人民幣的戰投，未達成協議，其中「已與持有恒大地產總額155億人民幣的戰略投資者商談完畢，該等戰略投資者正在辦理審批手續。」未有講明是辦理什麼審批手續。

另外，恒大正與剩餘持有恒大地產總額 282 億人民幣的戰略投資者進行商談。

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記者：譚志偉