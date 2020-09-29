【美國大選】景順：料選舉前股市短綫下跌

▲ 景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，市場已經對選舉結果出現爭議感到擔憂，預期在選舉前幾周股市將短期下跌，黃金和美國國債亦會走高。

美國總統大選將進入白熱化階段，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，市場已經對選舉結果出現爭議感到擔憂，預期在選舉前幾周股市將短期下跌，黃金和美國國債亦會走高。若選舉結果確實出現爭議，這投資環境將一直持續到有解決方案出現為止。

新一輪財政刺激方案未有共識，Kristina Hooper又指，財政刺激使經濟在等待疫情結束前保持活力，各州和地方政府等許多領域仍需獲得財政支持。股市似乎已接受在大選之前或不會有新的財政刺激方案推出。因此，若經濟數據保持穩定，認為股市不會因缺乏額外財政刺激措施而產生負面反應。

提及美國聯儲局預測2023年前利率將保持在接近零的水平，她表示，該令市場逐漸意識到低利率環境將持續一段長時間，而美聯儲通過擴大對量化寬鬆的詮釋，使其日後更容易推出相關措施。即使未有更多量化寬鬆措施推出，貨幣政策環境仍對股票等風險資產有利。

Kristina Hooper又指，由於股票經歷大幅拋售，可能對投資者來說是一個具吸引力的買入機會，尤其在科技領域中，預計該板塊將從美聯儲和疫情相關的主題中受益。

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編輯：袁諾曦