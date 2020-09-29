【新股IPO】威海市商業銀行9677招股 入場費3545元 

威海市商業銀行（新上市編號：09677）周二（29日）至下周二（10月6日）招股，計劃發行約8.77億股H股，其中10%在港公開發售，招股價介乎3.35至3.51元，一手1,000股，入場費約3,545元，將於10月12日上市；華泰國際、中金及招銀國際為聯席保薦人。

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不過觀乎首日孖展表現，仍未足額，顯然即使近期新股受投資者追捧，內銀股卻並非他們的心頭好。

威海市商業銀行是次集資所得，將用於強化集團資本基礎，以支持業務的持續增長。

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記者：張以正