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【新股IPO】威海市商業銀行9677招股 入場費3545元 

股樓投資 23:35 2020/09/29

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威海市商業銀行（新上市編號：09677）周二（29日）至下周二（10月6日）招股，計劃發行約8.77億股H股，其中10%在港公開發售，招股價介乎3.35至3.51元，一手1,000股，入場費約3,545元，將於10月12日上市；華泰國際、中金及招銀國際為聯席保薦人。

螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客，想知詳情請按：【下一頁

不過觀乎首日孖展表現，仍未足額，顯然即使近期新股受投資者追捧，內銀股卻並非他們的心頭好。

威海市商業銀行是次集資所得，將用於強化集團資本基礎，以支持業務的持續增長。

螞蟻集團擬提高集資額目標至350億美元，想知詳情請按：【下一頁

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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