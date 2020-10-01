【涼風有信Vincent@iM網欄】 移民去邊？幾時係移民時機？ 八字屬性同你逐樣睇

又過了一星期，大家好嗎？

還有兩天便到中秋節，人月兩團圓的佳節，但偏偏最近好多朋友都選擇了移民。

政府公佈2020上半年，香港大約有1200人申請移民澳洲。我公司有位後生仔，天天在談論想拿個BNO，說方便自己將來旅行。有位朋友甚至到埗英國後post上 FB，我才知道她移了民。

究竟，移民去甚麼地方？或者拿甚麼地方的護照才是最好？過去好多風水名家都分享了心得，今天就由我講下吧。

首先移民，要看有沒有「移民命」。最簡單的方法，就是對應你八字裏面的「驛馬星」是吉是凶。若是吉星，即是離鄉別井會有更好發展；如果是凶，就不應考慮移民了。

而選擇移民的最佳時間亦有學問。大家別以為最好的賞花時間就是當下，移民其實都要看時機。這個可以對應你八字內的大運。如果你剛剛行了30年木地運，正式轉入火地，這樣可能是一個徵兆，你將要移民去一個南方的地方生活，所以星馬泰越等地方會適合你。

但如果大運行得好好地，沒有轉運，亦沒有相沖，就絕不是移民時機。因為當運的時候，是絕寺沒理由無端端轉移陣地，到外國生活從頭開始，這樣可能會令原先的好運變衰。

看完八字，就要看你想移民的國家的「屬性」是否適合你。乘上題，好明顯英國和澳洲絕對是香港人的移民熱點。但其實這兩個地方都有屬於她們的獨特五行。澳洲屬火土 (好多人以為屬火) ，美國也是火土，英國以及大部分的歐洲國家都屬金，因為位於西方。台灣屬木，日本屬火木，韓國屬水木，雖然同在東方，但是有好明顯分別，大家要注意。返回內地發展，中國是屬水的，因為在北面。剛才所提及的星馬泰越等地方，在南方，所以屬火。

順帶一句，如果你八字欠火，你只需留在香港便可以。因為香港本身是屬火之地，是南方的小島。所以欠火的人，根本就不需要離開，香港就是你的樂園。就這樣，讀者只需要對應自己八字用神，再配合一下自身大運，有否行到那個方向的運，便會知道自己有否移民到那個國家的緣分了。

這種將八字配合地運屬性的方法，其實亦可以運用在一些政要及超級富豪身上。例如某些人只會在某些地方發跡，換了地方就不會有同樣的成功。如何鴻燊只會是澳門的賭王，巴菲特只會在美國成為股神等等，日後有機會再跟大家詳述。

在這裡，想寄語廣大的香港市民，希望大家好好留低同舟共濟，共同努力做好香港，發揮真正的香港精神。祝大家中秋節及國慶快樂！

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