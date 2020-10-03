【靈感特薄時@iM網欄】 借嚟發揮 吉卜力撻著文案力

吉卜力工作室早前，開放下載400張宮崎駿的動畫劇照，於創作故事同時，創造一個友善取得的環境，讓大家「在合理範圍內使用」，官網一釋出，旋即引發網絡「看圖配字」的瘋潮，於不改圖的情況下，自行加字幕對白、自製Meme圖，重新詮釋原有畫面，由抒發工作的無奈，到生活的搞笑爛Gag，由漁護署至區議員，再加上不少品牌，亦試圖合理地抽水，創意如煙花綻放，一時間滿天花雨，再借助網絡與動畫的影響力，於鬱悶的現實世界，以文案來一場久違的苦中作樂。

吉卜力傳送門：http://www.ghibli.jp/info/013344/

▲ 網絡截圖

提到文案，其力量應用於推廣時，更舉足輕重。一則廣告，不論是影片抑或平面，大多離不開圖案跟文案的結合和互動補足，有時以文字對白昇華畫面，有時借影像圖片深化含義，光合作用下相得益彰。但這些廣告創作人的專業秘技，隨著網絡世界社交媒體入鍥生活，早已普及眾生。



YouTube、FB、IG、Line、TikTok等等，每分每秒的將民間高手帶到大家屏幕前，有人擅長以圖片說故事，一個畫面勝過千言萬語，又或善用執相App 及Filter App，為故事加鹽加醋加甜加心心加氣氛！當然，未必人人都想當攝影師或美指，反而喜歡於影像中或相片下，簡單地寫兩行題兩字，鍵入精警啜核的字句，hashtag弦外之音，所以不難理解400張劇照，是怎樣變奏出成千上萬的創意作品，哪管只是突如其來的神來之筆，又或偶一為之地突破盲腸，老實說，比長年累月千錘百煉的廣告文案，很多時都來得更應景、更入心、更到肉、更點睛！

絕非拼拼湊湊七步成詩引爆笑點，便能成為好的文案，要精琢而精準，才會令人拍案叫絕，提高營銷效率及效果，廣告大師Maurice Saatchi曾經用一個小故事，來闡述文案的影響力：一位失明乞丐坐於街角，面前的紙皮寫上「我是盲的」，人來人往卻沒人掉下一分錢，有天一個廣告人路過，找筆相助，改為「天氣很好，但我是盲的」，隨即引發周邊人的同情心，零錢紙幣陸續投下。這是一個比喻，但這不只是一 個比喻，文字未必可以令世界改變，但絕對可以讓世界改觀。

▲ 跨國廣告公司M&C Saatchi 創辦人 Maurice Saatchi，於其著作中以一個乞丐的故事，去闡述文案的力量，其後網上更出現短片版本。傳送門：https://www.youtube.com/watch?v=QYcXTlGLUgE

當中的竅門是什麼，從來沒有標準答案，這亦是文案創作好玩之處。這回吉卜力大賽，集百家腦力所成，正好於靈感貧乏時，補補創作養分。

作者_TwoWind簡介： 廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

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