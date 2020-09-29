【新股IPO】納泉能源1597招股 入場費2,626元

中國納泉能源科技（新上市編號：01597）自本周二（29日）至下周四（8日）招股，計劃發行6,250萬股新股，其中10%在港公開發售，招股價介乎2至2.6元，每手1,000股，入場費約2,626.2元，10月20日上市；富強金融資本為獨家保薦人。綜合多間券商，該股首日招股大約借出5437萬元孖展，相當於超額認購2.35倍。

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是次集資所得，其中約18.7%將用於維持及提升集團於變槳控制系統市場的市場地位；38.6%將用於擴大變槳控制系統、風力發電、運營及維護服務以及風能相關諮詢服務業務的客戶群；11.4%將用於進一步加強集團研發能力以豐富變槳控制系統及解決方案組合；21.3%將用作悉數償還多倫風電場應付第三方的貸款；餘下10%將用作一般運營資金。

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中國納泉能源科技為內地風電及變槳控制系統解決方案供應商，截至今年首4個月，純利按年跌39.6%至421萬元人民幣，收入按年增39.4%至5148萬元人民幣。

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記者：張以正