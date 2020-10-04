【和寵物一起走過的日子@iM網欄】時間點安排？我真係好想養寵物呀！（中）

前文提要：【和寵物一起走過的日子@iM網欄】飼養寵物要面對的事 我真係好想養寵物！（上）

上回提到當大多數人在決定要飼養寵物前最基本都會考慮到(1)金錢、(2)時間和(3)空間，再者便會是(4)寵物的種類和(5)獲得的方法。繼上篇分享了一些飼養寵物需要面對關於金錢的故事後，這一篇筆者將會針對「時間」因素陳列出一些疑問、真人真事及專業知識，希望有助讀者們在決定飼養寵物前深思熟慮。

▲ 牠們每天也在等你回家

「時間」究竟是什麼意思，老土的一句說話「牠的世界只有你」。

問題一：你飼養狗的話有想過加班或玩樂後回家再累都帶他們出去走走嗎？

筆者所飼養的西伯利亞雪橇犬每天需要很大的運動量，「去街街」是他們整天最期待的事。每天上班前都需要早一小時起床帶他們出外散步，回家時間無論多晚也要帶他們到狗公園活動兩小時。我家距離最近的狗公園需要步行二十分鐘，所以來回公園加上狗狗活動也差不多三小時，就算因為要事需要深夜回家我也會拜託家人幫忙帶他們出外，那怕是下雨也會帶他們散步不會有任何一天要他們失望。希望大家飼養寵物也要有責任心，明白自己身為主人要盡什麼責任。

▲ 如果你有突發事家中的寵物怎麼辦?

問題二：你有否想過你工作影響不能回家或突發事情時照顧寵物的安排？

曾經有朋友因爲工作繁忙和經常出差忽略了家中的小狗，久而久之小狗變得極之怕生，後來更開始有焦慮症狀，如破壞家中物件及無故突然帶有攻擊性什至把我朋友咬傷。又曾經有一個朋友因急病深夜入院留醫家中3隻貓貓5天沒有人照顧，萬幸的是他一直都是在家裡準備多於足夠的食物和水給貓們所以5天後回家也不是太過糟糕。而我想分享一下的我的做法可能大家可以稍作參考，因為我家寵物數量較多的關係，一直也會請工人幫忙清潔，而我也會教導工人怎樣餵食和基本照顧，但我是不會依賴工人餵食因為他們進食的表現可以令你清楚牠們的健康狀況，也時跟牠們聯繫感情及溝通的重要時機。另外也會把後備鎖匙給住附近危急時可以幫忙的親友保管，如有突發事情便可以立即通知他們來我家幫忙照顧寵物。

▲ 寵物們也需要適當的社交活動

寵物們也需要適當的社交活動

問題三：時間指單純的陪伴就足夠？

當你認為以上所講的你都準備好了，那你應該知道還有每天需要幫他梳毛、清潔、教育、玩耍、把屎把尿，什至有機會要定時餵藥、打針？說到底其實飼養寵物必須有為牠們「犧牲」的準備因你很有機會「犧牲」你們的社交自由。如果朋友約卡拉OK、酒吧宵夜直落、露營什至現在很流行的Staycation，家中的寵物怎麼辦？可能你會想一次半次沒所謂吧，但牠們不知道繼續痴痴的等，一直等到失望失落。其實特別在經過今次COVID-19疫情，想必大家也明白到長期留在家中，社交隔離等對情緒有什麼影響，將心比己其實寵物們也會有情緒的，所以希望大家在飼養寵物前真的要三思而後行。

下回將會深入探討香港的空間問題應該飼養怎樣的寵物及從什麼途徑獲得，我現在也先去帶狗們行街街了，拜拜！

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