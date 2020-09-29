【中概股】貝殼找房股價飆8%創新高 市值接近兩間萬科

▲ 貝殼找房股價破頂，市值幾乎等於兩間萬科。

內地綫上房地產平台貝殼找房（美︰BEKE）股價創歷史新高，周二（29日）漲逾8%，高見66.52美元，市值達758億美元（5912億港元）；目前市值最大的內房企萬科 （02202） 市值僅為3572.9億元。換言之，貝殼找房已差不多等於兩間萬科。

2 017至2019年， 貝殼找房總收入分別為255億元（人民幣，下同）、286億元、460億元；今年上半年，貝殼找房總收入為272.61億元，按年增長39%。

綫上房地產平台商機無限，阿里巴巴 （09988） 亦有意分一杯羹。本月初，阿里旗下天貓宣布與易居 （02048） 建立戰略合作，共同推出「天貓好房」平台，以幫助房地產企業定製線上房產旗艦店。

天貓好房將3D購物技術、直播以及更多金融服務能力與房產行業結合，打通線上看房、購房的全鏈路。據指，天貓好房至少在未來的3年內不賺錢，所有收入100%補貼購房者。

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編輯︰侯景成