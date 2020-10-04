【無與輪比@iM網欄】點揀好？油車定電車？

香港路上行駛的汽車以汽油為主，儘管近年多了電動車的選擇，但不少準車主出車時仍然一邊大呻油費貴，一邊考慮汽油車。的確，汽車的外表內裝，往往在刺激購買慾上有一時之作用，但買家總要回歸理性，考慮哪一種動力的汽車較適合自己需要，今期容筆者歸納一下不同動力來源的汽車之特點，以助讀者揀選心儀汽車。

1. 汽油

汽油引擎發展歷史長，技術成熟，即使是新車，車廠亦一般只會針對細微問題作調整，而少有突破性技術（萬事得是少數近年仍致力突破汽油引擎技術的車廠之一）。由於汽油引擎的壓縮比較小，因此其震動亦較小（相對柴油車而言），同時亦較易透過高轉數輸出大馬力，喉聲較幼滑、熱血。

缺點：相對柴油而言，燃燒效率低；同型號汽車、同容積引擎，汽油引擎的可行走里程只是柴油引擎的60%至70%左右。此外，汽油極為易燃且高揮發性，危險性較高。

2. 混能

多為汽油引擎配以充電池，起步、加速等扭力需求較大的情況由電池輔助動力，巡航時主要由汽油引擎提供動能；由於其電池的電量是來自引擎行駛時的動力，一般混能車均毋須充電，可說兼具方便性及能源效益。

缺點：市場上混能車的設計理念多以節能為出發點，因此引擎動力一般只屬一般，而摩打多為輔助角色，整體輸出難言「性感」（sexy）；此外，電池及摩打有一定重量，無形中拖累汽車表現。由於混能車在巡航時多靠引擎帶動，長途行駛的油秏未必與傳統油車有太大分別，較適合城市用家。

3.柴油

柴油本身相對汽油不易燃，使用時需加大壓力並加熱，方可釋出其能量，因此柴油引擎的壓縮比較高，由於活塞行程較長，柴油引擎的扭力（torque）輸出較大，惟較難有高轉數，因此馬力反而較汽油引擎小。所謂扭力，可理解為扭動毛巾時那股力量，大扭力的汽車起步、加速都較爽快。此外，柴油引擎的用料及設計都針對高壓力而造，耐用程度較高。一副私家車汽油引擎的設計壽命一般約30萬公里，柴油引擎卻可達60萬公里。而在香港，由於柴油免稅，柴油本身的燃燒效率亦較高，油費遠比汽油引擎便宜（柴油本身價格卻高於汽油）。

缺點：柴油運作聲較大及粗糙，其PM2.5微粒輸出較多，廢氣當中含有的NOx氮氧化物亦會危害健康；而港府亦已大幅收緊柴油私家車的發牌標準，以致暫時沒有柴油私家車可合法銷售。

4. 純電動車

零排放、加速快、保養相對容易（電動車毋須更換機油），免去燃油、例檢的費用及時間成本。此外，牌費以車輛重量計算，新車亦有稅務優惠，牌費便宜。

缺點：個別款式如Tesla的保險費甚高，而對車主來說，最大挑戰是充電，而電車沒有波箱，加上由於摩打本身有阻力，放鬆電門踏板車輛會急速拖慢（嚴格來說這不是缺點），車主需時適應有別於傳統的駕駛方式。

▲ Tesla Model S （來源：Tesla官方網站）

油費固然是養車的一大考慮，但買家亦必須因應本身的駕駛習慣及喜好，作出購買決定。駕駛是很個人的事，某程度上，世上沒有最好的車，只有最適合的車。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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