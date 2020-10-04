  • 29°C
香港時間 : 20201004日 (日) 10:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【男紳圍@iM網欄】《天能》借混亂時空講宿命 錯亂的時間中腕錶也會逆行？

名人薈萃 10:02 2020/10/04

分享：

要數到最近討論度最高的電影，絕對非《天能》莫屬，更有不少觀衆觀看後直稱相當燒腦。不少觀衆對於電影的情節大感不解，尤其是令人感到相當混亂的時空設定，順時或逆時時空成為了入場觀衆的最大難題。其實觀衆如此難理解是因為大家都習慣使用綫性模式，偏偏這套電影卻以迴型時間作時間背景，與其要理解事件的先後次序，倒不如明白現在的事件，有可能由來自其他時空的元素組成。

 

試舉例說，假設你今天走到街上，被一輛汽車撞到，有人會認為這是過馬路不小心的結果，但依照《天能》的故事設定來説，那輛汽車有機會來自未來或任何一個時空，從另一空間穿越過來，因此根本無法躲避，同時無法改變，宿命論似乎才是這套電影在抹去所有似是疑非的物理、科學元素後，唯一的中心主旨。

 


另外有一點也相當值得觀衆們留意，雖然這套電影的時間設定大亂，不過主角卻佩戴著一枚腕錶，令筆者大感好奇，究竟腕錶在不同的時空當中，能否正常運作？如果根據電影中的時間設定推算，一枚來自未來（較新時空）的腕錶，在更舊時空應該會以逆時針方向運行。

 

翻查資料，主角手上腕錶由美國品牌Hamilton的設計師及工程師，聯同克里斯多夫．電影新作《天能》的設計團隊攜手合作設計，原型以Hamilton Khaki Navy BeLOWZERO腕錶做參考。現實中，人類暫時未能逆轉時空，因此腕錶在不同時空如何運作未有辦法確實驗證，不過Hamilton為了强調《天能》獨特的時間概念，推出了特別版腕錶（非拍攝用），為設合劇中的時間設定，該腕錶推出了紅針、藍針版本，分別代表著電影中的不同時空，相當有趣，如果喜歡《天能》這套電影，戴起來必定更有代入感！

 

作者_Derek Young簡介：

輕度酒精中毒，曾任男仕潮流雜誌編輯。每周一會，分享有關手錶、酒、車、裝扮及現代男性的生活態度。

更多男紳圍@Derek Young的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Derek Young

欄名 : 男紳圍

最新專欄文章 更多

【男紳圍@iM網欄】陸軍裝不再老土？ Buzz Cut 與Crew Cut成男士髮型大熱！
2020/09/13
【男紳圍@iM網欄】陸軍裝不再老土？ Buzz Cut 與Crew Cut成男士髮型大熱！
【男紳圍@iM網欄】嘩，佢隻 Daytona值成百萬 ，好有型！ 傳統腕錶的價值 只剩下炫耀？
2020/08/23
【男紳圍@iM網欄】嘩，佢隻 Daytona值成百萬 ，好有型！ 傳統腕錶的價值 只剩下炫耀？
【男紳圍@iM網欄】加拿大人唔鍾意跑車？ Pickup Truck 才是男人的浪漫！
2020/08/09
【男紳圍@iM網欄】加拿大人唔鍾意跑車？ Pickup Truck 才是男人的浪漫！
【男紳圍@iM網欄】買樓定買車？ 岳母：「有車無樓嫁唔過！」
2020/07/26
【男紳圍@iM網欄】買樓定買車？ 岳母：「有車無樓嫁唔過！」
【男紳圍@iM網欄】移民英國？ 可能「鋸扒」都要重新適應
2020/07/12
【男紳圍@iM網欄】移民英國？ 可能「鋸扒」都要重新適應

上一篇文章

【新股IPO】第四季新股展望　5隻矚目新股登場

下一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】風水流年裝修換樓Q & A
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【長情業主沽樓】投資者趁疫情放緩鬆磅 劈價18%沽黃埔花園罕有海景泳池超靚景3房
【長情業主沽樓】投資者趁疫情放緩鬆磅 劈價18%沽黃埔花園罕有海景泳池超靚景3房
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【樓市熱話】大學畢業30年被兒子質問 「爸爸為什麼你沒物業？」
【樓市熱話】大學畢業30年被兒子質問 「爸爸為什麼你沒物業？」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」