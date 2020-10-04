【男紳圍@iM網欄】《天能》借混亂時空講宿命 錯亂的時間中腕錶也會逆行？

要數到最近討論度最高的電影，絕對非《天能》莫屬，更有不少觀衆觀看後直稱相當燒腦。不少觀衆對於電影的情節大感不解，尤其是令人感到相當混亂的時空設定，順時或逆時時空成為了入場觀衆的最大難題。其實觀衆如此難理解是因為大家都習慣使用綫性模式，偏偏這套電影卻以迴型時間作時間背景，與其要理解事件的先後次序，倒不如明白現在的事件，有可能由來自其他時空的元素組成。

試舉例說，假設你今天走到街上，被一輛汽車撞到，有人會認為這是過馬路不小心的結果，但依照《天能》的故事設定來説，那輛汽車有機會來自未來或任何一個時空，從另一空間穿越過來，因此根本無法躲避，同時無法改變，宿命論似乎才是這套電影在抹去所有似是疑非的物理、科學元素後，唯一的中心主旨。



另外有一點也相當值得觀衆們留意，雖然這套電影的時間設定大亂，不過主角卻佩戴著一枚腕錶，令筆者大感好奇，究竟腕錶在不同的時空當中，能否正常運作？如果根據電影中的時間設定推算，一枚來自未來（較新時空）的腕錶，在更舊時空應該會以逆時針方向運行。

翻查資料，主角手上腕錶由美國品牌Hamilton的設計師及工程師，聯同克里斯多夫．電影新作《天能》的設計團隊攜手合作設計，原型以Hamilton Khaki Navy BeLOWZERO腕錶做參考。現實中，人類暫時未能逆轉時空，因此腕錶在不同時空如何運作未有辦法確實驗證，不過Hamilton為了强調《天能》獨特的時間概念，推出了特別版腕錶（非拍攝用），為設合劇中的時間設定，該腕錶推出了紅針、藍針版本，分別代表著電影中的不同時空，相當有趣，如果喜歡《天能》這套電影，戴起來必定更有代入感！

作者_Derek Young簡介： 輕度酒精中毒，曾任男仕潮流雜誌編輯。每周一會，分享有關手錶、酒、車、裝扮及現代男性的生活態度。

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