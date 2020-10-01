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【Gi調生活@iM網欄】疫情下人心惶惶 《劫後餘生》 多一種愛在心

名人薈萃 11:48 2020/10/01

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很多時候，我都希望時間可以過得慢一些，可以慢慢享受生活，跟家人朋友多一點相處的的時光，但今年我卻希望時間可以走得快一點。還有三個月就到2021年了，今年你過得好嗎？

一向樂天的我，在朋友當中常常擔當「開心果」的角色，但這段日子在我（們）身邊所發生的事情實在太多，太難消化了：疫情讓人人心惶惶，社會經濟受挫，很多朋友失業了，一些熟識和不認識的人相繼離去…..彷彿找不到讓我感到快樂的事情。但每天我也會告訴自己，不能被負面的情緒打敗呀！心情不好的時候，我會看看書、聽聽歌，最近有一首我有份參與製作的歌曲推出了，就是周柏豪的《劫後餘生》。由收到作曲人徐繼宗的Demo 至完成作品的整個過程都有一段時間了，猶記得監製 Randy跟柏豪花了很多時間和心思，討論歌曲的方向與演繹等，我們整個團隊都等待著、期待著歌曲的推出。柏豪在《劫後餘生》中把自己的情感和故事演繹出來，是一首充滿愛的歌曲。細看歌詞，你可能也會被感動，人生總會遇到挫折，日子有多難過、多難捱，有甚麽可以讓你振作起來呢？很想跟你們分享一下：

《劫後餘生》

曲：徐繼宗

詞：陳詠謙

唱：周柏豪

編 : 周錫漢/黃兆銘

監：周錫漢

在 地塌天崩的現場

越過砂礫不顧受傷

但求在傾側危樓中

擁抱著 天摧不毀我這一雙

病困趕不走善良

落泊中寫驚世樂章

結伴在這荒唐人間 重覓信仰

劫後餘生

假使現實殘忍

牽手背道狂奔

安身天地一角 地種出我 跟天對撼

有你在懷內 生死我不太著緊

跌入最黑 知天光已極近

是 運氣差得很異常

任那風沙爪舞牙張

要捏著愛堅強爬起 拿下勝仗

劫後餘生

假使現實殘忍

牽手背道狂奔

安身天地一角 地種出我 跟天對撼

有你在懷內 生死我不太著緊

我未怕黑 逛逛地獄留烙印

隕石擦身仍熱吻

我若要死 帶住這一吻

假使現實殘忍

牽手背道狂奔

安身天地一角 地種出我 跟天對撼

有你在懷內 不需要天賦異稟

抱住至親 管他海嘯地震

劫後餘生 多一種愛在心

人大了，更加珍惜身邊的一切，我的人生閲歷不多，但每次跌倒能讓我再次站起的就是「愛」！《劫後餘生》的推出，希望能帶給大家愛的力量，無論你現在正處於人生的哪個階段，要記著你絕不是孤單的，好好珍惜愛你及你愛的人，相信一切也會變得美好。特別鳴謝柏豪的寶貝芯芯參與MV的演出，還記得拍攝當天她有多乖巧和可愛呢！祝你們永遠幸福快樂啊 。

《劫後餘生》MV

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作者_Gigi簡介：

因爸爸從事音樂工作，Gigi自小已在錄音室内團團轉；對音樂、廣播及唱片製作等有着濃厚興趣。 2008年回港後，加入電台擔任過節目主持、監製及司儀；亦曾是娛樂公司的音樂娛樂統籌，現職藝人/歌手音樂發展管理。愛家人愛朋友愛音樂愛狗狗，希望跟大家分享我的《Gi調生活》！

Gigi’s IG: gigisula

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欄名 : Gi調生活

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