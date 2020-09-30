【難分真假】最新打卡熱點 廣州佛山現「日本一番街」?

受疫情影響，不少人無法四處去旅行，讓一班愛旅遊人士叫苦連天。近日網上瘋傳在廣州佛山驚現一條和日本澀谷六丁目一番街相似度極高的「中國版一番街」，成為當地最新打卡熱點，但亦有網民十分眼利地發現當中的「穿崩」的地方。

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這條「中國版一番街」位於佛山市南海區，四處充滿著無數的日本元素，不單止在入口處設置一個寫上「一番街」、超大的霓虹燈招牌，沿路掛滿紅色燈籠，還有不少商舖的招牌都採用日文，甚至連交通燈、巴士路牌及行人路牌都模仿得一模一樣，讓人有感彷如置身於日本。

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若仔細觀察的話，不少商舖招牌的內容均與動漫相關，例如為人熟悉的「太鼓達人」、「機動戰士Gundam」、「足球小將」、「竹蜻蜓」和「犬夜叉」等，可謂趣味十足。但亦有網民指，惟一失真的地方在於供路人拍照的日本的士竟不是以右軚駕駛，坦言有點可惜。

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不少中國網民看此後，紛紛留言表示「不用14日隔離便可去一趟日本了！」、「竟然在廣州也能發現這麼美麗的地方打卡，日本東京街頭！小姐妹們趕緊去吧！」

而日本網民的反應亦十分熱烈，「太神奇了，我想去走走看，不過順便想問一下那個麵包超人的商店到底是甚麼呢? 」、「我去中國玩時，也想去那裡看看！」

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責任編輯：潘曉豐