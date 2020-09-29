【泰國旅遊】泰國開放旅客入境　10月8日將有中國客飛布吉

新冠肺炎疫情令全球旅遊業陷入寒冬，泰國為拯救當地旅遊業將開放國際旅客入境，（Pipat Ratchakitprakarn）表示，10月8日將有150名中國旅客入境，直飛布吉島。

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泰國內閣日前通過觀光暨體育部的特殊觀光簽證（Special Tourist Visa）計劃，外國人可以2,000泰銖（約489港元）申請90 日的特殊旅遊簽證，到期後可以再延長，最多延長兩次，變相最長可在當地停留9個月。

計劃有效期由10月起至明年9月30日，預計每個月有1,200國際遊客名額，而入境的外國遊客必須接受檢測以及14日隔離。

泰國旅遊暨體育部長披帕表示，10月8日除了有150名中國旅客搭乘亞洲航空（Air Asia）包機入境，還有另一批7人的外國商務客搭乘私人飛機到曼谷的蘇凡納布機場。10月25日將有第二批126人的中國觀光客，由廣東搭乘泰國微笑航空（Thai Smile）包機在蘇凡納布機場入境。11月1日，將有120名從歐洲斯堪的那維亞以及申根區（Scandinavia and Schengen）國家的遊客，搭乘泰國航空（Thai Airways）包機到當地。

布吉當局已為相關防疫做好準備，在機場一個航廈改為實驗室，可為抵境旅客作篩查。另外，所有入境旅客在手機上都要裝上追蹤用的應用程式，避免他們在隔離期間擅自離開隔離的地方。

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責任編輯：楊子瑩