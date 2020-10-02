【企管「徐」意門@iM網欄】見高拜、見低踩，職場暗箭如何解？

職場如戰場，百態盡顯中；人往高處走，手段耍不良。

「你以前做project真係好爛，完全無新意，好似嗰套企業宣傳片咁，普通得嚟無深度，平凡得嚟無格調，齋睇完前10幾秒都係折磨，更唔使講要睇晒5分鐘！咁簡單嘅嘢都拍唔好，小學生都好過你！」

「呢套片係10年前揾制作公司拍嘅，拍攝方式係採用傳統手法，其內容可以明確介紹到公司嘅企業文化、環球業務及突顯人才培訓等優勢，以當年嘅水平和成本預算嚟睇，效果都算唔錯，而管理層都收貨呢！」

「唔使揾藉口喇，總之就係劣質貨，連垃圾都不如！」

哎呀，這位主管言辭尖酸，剛愎自用，絲毫不留情面，身爲他的下屬真是三生不幸，不如掛冠去也……；

誒，且慢，角色搞錯了。原來是剛上位的新紮經理眼見上司即將退休、失勢淡出，所以找上司的「最後價值」，趁機出位，向大老闆Show Quali。

如果你在公司裏遇到類似的員工，千萬不要感到驚訝，因爲在職場生態上並非罕見。這類人的共通點是善於察言觀色，趨利避害，沒有個人立場，誰得勢就捧誰，習慣踩着別人往上爬，是典型的「世界仔」。這樣的員工說好聽點是醒目識做，轉數快；說難聽一點就是墻頭草、兩邊倒的擦鞋仔。

雖然說「一樣米養百樣人」，一家企業很難完全避免這類職場雙面人的出現，筆者認為從長遠角度，通過建立良好的企業文化，很大程度上是可以改變員工的行為和工作態度並帶來正面的影響。

企業文化是一個很廣泛的概念，不過歸根究底，其實主要解決的核心問題有三：

提升合適的管理層

一家企業的掌舵者不但肩負著航行的方向，決定了公司最終能走多遠，在企業文化的形成上，也起著至關重要的作用。上有所好，下必甚焉，管理層的思維和一言一行都會影響公司的員工，促使員工思考以怎樣的方式去應對他們的上司，並逐漸形成個體的企業文化氛圍。如果管理層追求專業績效，重視個人能力和表現，向拉關係者說不；則會令那些拉幫結派、投機鑽營之徒大大減少；相反，喜歡聽好話、重用「自己友」的主管，其領導下的團隊必定多是捧高踩低、溜須拍馬之輩。

招聘理念相符的員工

這裏指的「理念」並不是一個公用的準則，除了一些對個人的基本能力要求（如學歷水平）外，跟公司的價值觀是否契合、對企業追求的方向是否認同，都是重要的選拔標準。因此，在初始的招聘階段嚴格把關，可以剔除一部分不適合的應聘者。加上工作過程的培訓、考核及監督等措施的執行，便可最大限度杜絕攀附奉承、心術不正的員工。

倡導明確的績效表現

獎懲分明是有效規範員工行为的一大利器。不過，在制定賞罰制度前，管理層必須先弄清楚什麽行爲是值得鼓勵的，而這取決於該行爲是否符合公司的核心利益。比方説，勞動力密集的製造業最爲看重的是員工的服從性和規律性，但這些員工素質對於一家初創企業而言，可能是並不提倡的。有了清晰的獎懲方向後，在實施上也要做到公平公正、絕不徇私，才能讓人信服。

天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往。當員工認識到某些行爲是會受到獎勵時，便會往這個方向延伸發展，同時會自我約束，避免不相之謀的行為。

縱然喜歡「人前裝笑臉，人後打你臉」的職場現象不可能完全杜絕，但一家企業的成功要訣在於懂得善用企業文化軟實力，激發大部分員工的工作熱情和積極性，才不會出現「道不同不相為謀」產生的負能量。

作者_徐聯安簡介： 徐聯安 , J.P.，現為亨達集團主席，負責集團環球及策略發展，擁有超過廿多年銀行、證劵業及資產管理的高級管理經驗。熱心社會服務，多年來擔任多項公職，如香港證券業協會主席、教育局優質教育基金督導委員會主席、金融發展局人力資源小組委員等。

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