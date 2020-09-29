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66款國產遊戲獲發版號 騰訊《出發！領主大人》、網易《戰爭怒吼》上榜

即市財經 21:59 2020/09/29

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網易旗下手遊《戰爭怒吼》獲發版號。

國家新聞出版廣電總局批出9月的第三批國產遊戲版號，共66款遊戲獲准商業化，為年內數量最多的一次。騰訊 （00700） 手遊《出發！領主大人》、網易 （09999） 手遊《戰爭怒吼》、金山軟件 （03888） 旗下西山居的《劍俠世界3》、嗶哩嗶哩（美：BILI）手遊《終末陣線：伊諾貝塔》均在名單上。

騰訊《出發！領主大人》是以中世紀為背景的策略遊戲，採用微信小遊戲的形式，玩家無需下載，無需課金，即點即玩，玩家通過策略性發展建造城池、採集資源、訓練士兵、發展科技。

網易發行的《戰爭怒吼》則為魔幻題材的即時戰略手遊，玩家可依據自身策略選擇兵種，打造自己的戰爭軍隊。

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編輯：陳健婷

香港股票 騰訊控股（00700） 金山軟件（03888） 網易－S（09999） 嗶哩嗶哩（美：BILI） 遊戲

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