【宏觀中國】國策扶新能源車產業　2035年保有量或達1.6億輛

中國在「十四五」規劃中，市場預計有相當的篇幅講述雙循環經濟。除了內需市場，雙循環經濟更要求重點發展國產替代和產業鏈，新能源汽車正是中國「彎道超車」的領域，料未來將會重點扶持。

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例如，內蒙古推出了加快推廣新能源汽車應用方案的徵求意見，力爭在2025年全區重點領域累計推廣新能源車輛17萬輛。

目前中國有新能源車領域，已有獨當一面的公司，如國內上市的寧德時代（深：300750）、先導智能（深：300450），而在港上市則有比亞迪（01211）。

雖然很難期望當局對新能源車行業的扶持，能夠跟數年前每輛車補貼十萬八萬相比，但一些支持政策仍會保持下去，好像減免購置稅的優惠，30萬車價或獲得兩萬元的優惠，還有不受限牌限行的政策等。

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中國汽車技術研究中心有限公司副總經理吳志新表示，按照汽車產業中長期發展規劃和行業共識，相信未來15年汽車電動化將會加速發展，市場保有量進一步提升。

他估算，2025年新能源汽車保有量超過2,500萬輛，銷量佔比在15％至25％之間。2030年保有量逾8,000萬輛，銷量佔30％至40％。2035年保有量超過1.6億輛，銷量佔比50％至60％，純電動車佔比在90％以上。

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記者：林衛