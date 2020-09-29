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【騰訊收購】騰訊私有化搜狗達成最終協議 搜狐、搜狗急升

即市財經 22:28 2020/09/29

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搜狗（美：SOGO）宣佈和騰訊  （00700） 旗下3家全資子公司達成最終的私有化協議，以每股ADS （美國存托股）9美元收購搜狗全部已發行普通股，較搜狗周一收市價溢價3.8%。交易完成後，搜狗將成為騰訊間接全資子公司，並從紐約證劵交易所退市。搜狗私有化預計於今年第四季度完成。

搜狗控股股東搜狐（美：SOHU）已經同意將其持有的搜狗公司全部A類普通股和B類普通股出售給騰訊，預計將獲得總計11.8億美元現金。

搜狐美股早段升逾2%；搜狐曾升近2成，最新仍升12%。

搜狗主要經營搜尋業務，同時也推出輸入法、免費電子信箱、企業信箱等業務。2017年，搜狗正式在紐交所上市，最新市值約35億美元（約268億港元）。

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編輯﹕賴奕羚
 

香港股票 騰訊控股（00700） 搜狗（美：SOGO） 搜狐（美：SOHU） 收購 紐約 騰訊

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