【海外樓市】疫情改變澳洲人置業習慣　獨立屋更受歡迎

新冠肺炎肆虐，除了改變民眾日常生活，亦令人更重視居住環境。以澳洲為例，獨立屋更受歡迎。據澳洲發展商Stockland調查發現，受訪者最不滿意的是住所空間不足，有兩成受訪者更考慮買獨立屋。其中首次置業者和年輕家庭也希望住所有更多睡房、更大面積，以及多用途房間。

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值得留意的是，過往當地民眾置業時，優先考慮地點，愈近市中心愈好，惟此習慣出現改變，約四成受訪者指，現會優先考慮房屋空間，而非距離市中心的遠近。雖然如此，惟學校、醫療和購物等設施仍是重要的考慮因素。

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事實上，不少港人也有意到澳洲買樓投資，舉例說，領展（00823）早前斥資6.83億澳元，向私募基金黑石集團（Blackstone）管理的若干基金，購入悉尼甲級商廈。若真的有意到澳洲投資，或可留意有關的變化。

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