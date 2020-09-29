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平安好醫生傳近9%折讓配股 紅底股身份隨時不保?

股樓投資 22:14 2020/09/29

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繼阿里健康(00241)，另一隻網上醫療股平安好醫生(01833)亦傳計劃配股。外電消息指，平安好醫生擬配售8,000萬股，配售價介乎98.2元至101.4元，較周四收市價107.3元折讓5.5%至8.5%，集資最多81億元。是次配股配售股份佔擴大後已發行股本7%，平安好醫生集資所得將用於擴大醫療團隊、研發開支、會員產品多元化、擴大銷售團隊和網絡，以及合併收購。

【港交所388】李小加提早退任CEO 港交所委戴志堅代理職務   詳情請看【下一頁

【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(下)   詳情請看【下一頁

雖說內地網上醫療市場發展空間廣闊，平安好醫生是次集資不外乎為其業務發展，然而參考阿里健康8月配股後的走勢，亦不免為平安好醫生的後市走勢擔心。8月時，阿里健康宣布以每股配售價20.05億元，較當時收市價折讓8%集資淨額99.6億元。配股後該股持續下滑，現價18.1元已較當時配股價低近一成。

雖然平安好醫生管理層日前表達發展方向，期望今年中開始聚焦於渠道、服務及能力等三大方向的戰略升級。然而集團至今仍未有轉虧為盈的時間表，股價的波動性仍然不小。除非中短期內出現第四波疫情再掀炒作，否則平安好醫生配股後的股價發展，有機會和阿里健康一樣出現壓力，現時未屆吸納的最好時機。

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撰文 : 李尚毅

阿里健康（00241） 平安好醫生（01833） 經濟

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