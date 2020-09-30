【禽流感】由即日起 本港暫停進口俄羅斯禽類產品

食物環境衞生署食物中心周二(29號)表示，因應世界動物衞生組織通報，指俄羅斯卡拉恰伊-切爾克斯共和國爆發高致病性H5禽流感，當局已即時指示業界暫停從該地區進口禽肉及禽類產品(包括禽強)，以保障本港市民健康。

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政府發言人指現時本港和俄羅斯只建立了禽肉進口機制，並沒有任何禽蛋機制，「中心已就事件聯絡當局，並會繼續密切留意世界衞生組織發出關於爆發禽流感的消息，因應當地情況，採取適當的行動。

根據統計處的資料顯示，今年上半年本港從俄羅斯進口約140公噸冷藏禽肉。

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責任編輯：潘曉豐