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【禽流感】由即日起 本港暫停進口俄羅斯禽類產品

環球政經 07:56 2020/09/30

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食物環境衞生署食物中心周二(29號)表示，因應世界動物衞生組織通報，指俄羅斯卡拉恰伊-切爾克斯共和國爆發高致病性H5禽流感，當局已即時指示業界暫停從該地區進口禽肉及禽類產品(包括禽強)，以保障本港市民健康。

日本民眾瘋搶透明書 究竟有什麼用途？：【下一頁

【中秋節】捐贈月餅最後召集　食德好、長春社回收未開封月餅　周三截止（附回收月餅地點詳情）：【下一頁

政府發言人指現時本港和俄羅斯只建立了禽肉進口機制，並沒有任何禽蛋機制，「中心已就事件聯絡當局，並會繼續密切留意世界衞生組織發出關於爆發禽流感的消息，因應當地情況，採取適當的行動。

根據統計處的資料顯示，今年上半年本港從俄羅斯進口約140公噸冷藏禽肉。

 

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責任編輯：潘曉豐

禽流感 俄羅斯 食物環境衞生署 環境衞生

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