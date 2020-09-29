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【內銀股】瑞信︰內銀股價已反映悲觀預期 息率吸引宜現水平買入長期投資

即市財經 21:43 2020/09/29

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瑞信認為內銀股價已反映悲觀預期，當前息率吸引，重申「跑贏大市」評級。

瑞信報告指出，目前4大國有內銀預測市帳率已跌至歷史低位，目前股價已反映了非常悲觀的預期，重申對其「跑贏大市」的評級。若投資者希望尋求長遠安穩的回報，目前可能是買入業務穩定內銀股的好時機。

報告指出，在上半年業績公布後，國有內銀H股主要受到三大因素影響致其下跌，包括(1)全年盈利前景不明朗；(2)盈利下跌或導致派息比率可能降低；(3)資產質素存在不確定性。但瑞信認為，目前4大內銀周息率達7.5%，就算今年派息比率由30%降至20%，周息率仍可達5%以上，具有一定吸引力。

低估值高息率除了吸引長期投資者外，亦吸引了保險機構。今年以來，有5家中資險企曾披露買入內銀股，全數均為選擇買入內銀H股而非A股，這很可能是因為H股估值更低。

該行認為，第三季經濟持續復甦，貸款需求強勁。與此同時，作為中國的指標利率的「貸款市場報價利率（LPR）」自4月以來一直維持不變，加上市場利率上揚，有助穩定內銀的貸款收益率。

相關文章︰【內房股】內地傳限大型銀行房貸　內銀股全綫走低（第二版）

【內銀股】中行行長要銀行業勇於承擔　經濟衰退時不能「惜貸」

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