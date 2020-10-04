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【陽光旅途@iM網欄】世遺古城馬六甲 退休最宜居地

名人薈萃 13:02 2020/10/04

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早前火熱的馬來西亞第二家園MM2H計劃，吸引了很多港人考慮移居馬來西亞，隨即掀起大量投資、移民、升學講座。大馬生活成本比香港低，而且環境及教育亦不錯，還有華人比較多，食物口味容易適應，確實非常吸引！尤其對計劃退休而資産並不很多的朋友。筆者當然亦是其中一員，所以亦曾認真了解過。但發現大多數的中介都集中介紹吉隆坡或檳城甚至新山，卻好像從沒有人去介紹被《時代》雜誌選為世上最適宜養老的地方之一的，世遺古城馬六甲。

馬六甲位於吉隆坡與新加坡的中間，馬六甲海峽出口的樞紐位置，為一個古老的海港。鄭和下西洋曾經六次停靠在這裏，葡萄牙、荷蘭及英國人亦曾佔領這裏！由於豐富的歷史背景，使這個古城擁有着獨特的韻味！當中最著名的是紅屋廣場上的紅教堂及荷蘭人當年統治據點的紅屋，在這裡的遊人很多，除了可以打個卡外，亦可乘坐精心打扮、五光十色的花車。又可沿著雞場街逛逛，感受一下小鎮風情。又或到鄭和紀念館瞭解一下這段歷史！另外亦可乘小船在蜿蜒曲折的馬六甲河上，感受著過馬六甲王朝河海貿易黃金水道的光輝歲月！馬六甲有很多地道小食，我特別喜愛他們的西瓜冰！真的是用原個西瓜弄出來的，有機會一定要試試！

地標紅屋廣場上的紅教堂及紅屋

馬六甲河畔風光

乘船遊覽

馬六甲是一個非常休閑，比吉隆坡更適合居住的地方，所以馬六甲的房產一直都供不應求。而且旅遊業非常旺盛，遊客總數比芭提雅還多，而其中只有6.4%是來自中國的遊客，反而不算很多！此外，馬六甲的華人比例也有26%，雖然沒有吉隆坡多，但亦不少，有很多中餐廳可供選擇。其他產業如工業、製造業也佔了馬六甲州的43% GDP。還有馬六甲的三大港口亦帶來不錯的經濟效益！但這𥚃的房價及生活費用卻比其他馬來西亞的主要城市偏低。唯一缺點是國際交通不便，每次往來都要經由吉隆坡中轉。馬六甲的房産投資可能真的不如吉隆坡或檳城的好，但作為退休生活，這裏絕對是一個好的選擇！

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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撰文 : Sunny左文偉

欄名 : 陽光旅途

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