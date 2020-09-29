【櫻淘魔法棒@iM網欄】生日點佈置？　淘寶買生日氣球

這個月身邊很多朋友生日，有時小小的點綴已經增添不少生日熱鬧的氣氛。以往為了方便，我都會預先淘了一些Happy Birthday 的氣球，不但價錢便宜，而且方便攜帶，非常方便。在淘寶上你會發現有海量的生日氣球，如果不是選擇外國進口的，價錢相差不大，有多種顏色和形狀，甚至可以加上名字貼紙或字句等等，影相出來的效果很不錯，感覺會非常歡樂。

以往大路都是選擇金色，銀色或者彩色鋁質(鋁膜)氣球，還有傳統的橡膠(乳膠)氣球，而近年流行的雲石紋，馬卡龍色，透明加貼紙，韓國進口的NEO 氣球，桌擺地飄等佈置，應有盡有。大家越玩越多花巧，除了要配合各種主題氣球，包括生日、婚禮、求婚、百日宴、畢業、還有氫氣球及個性化氣球/彩印水晶等等。

我記得以往訂購飄空氦氣時，可以發順豐到香港，時間很快，試過最短第二天就送到，但最近已此路不通，而且不是每家物流都能送到香港，所以建議大家找一家可以直送香港的店舖，而且時間要多預一至兩天。

這類氦氣罐外表似石油氣罐，大家放心，氦氣跟氫氣是不同的，氦氣是惰性氣體，無毒、無味、不燃燒，所以成本較高及安全。

價錢:

50球氦氣罐送彩帶和氣嘴，人民幣153元 (未計運費)

70球氦氣罐送彩帶和氣嘴，人民幣195元 (未計運費)

在香港網站售價分別為 280元 及 360元，價錢合理。

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氣球佈置小Tips:

不是每款氣球都能漂的，乳膠氣球要10寸以上，鋁質氣球要18寸以上才能飄。

乳膠氣球充入氦氣後，漂浮時間是3至8小時，鋁質氣球可以維持3至7天，建議在活動前半小時至1小時內充氣。

若要延長乳膠氣球的飄浮時間，可以加入一種氣球保護液，可延長5至10倍的飄浮時間。

鋁質氣球是自動封口的，充好氣後，用手一捏就自閉合。(建議最好還是自行打結)

店家表示，若關緊氦氣罐的閥門，可以存放時間長達一年。

普通氣球可以使用手推氣泵(人民幣6元)或電動充氣機(人民幣66元)

作者＿淘寶小天后簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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