  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 23:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【櫻淘魔法棒@iM網欄】生日點佈置？　淘寶買生日氣球

名人薈萃 21:25 2020/09/29

分享：

這個月身邊很多朋友生日，有時小小的點綴已經增添不少生日熱鬧的氣氛。以往為了方便，我都會預先淘了一些Happy Birthday 的氣球，不但價錢便宜，而且方便攜帶，非常方便。在淘寶上你會發現有海量的生日氣球，如果不是選擇外國進口的，價錢相差不大，有多種顏色和形狀，甚至可以加上名字貼紙或字句等等，影相出來的效果很不錯，感覺會非常歡樂。

以往大路都是選擇金色，銀色或者彩色鋁質(鋁膜)氣球，還有傳統的橡膠(乳膠)氣球，而近年流行的雲石紋，馬卡龍色，透明加貼紙，韓國進口的NEO 氣球，桌擺地飄等佈置，應有盡有。大家越玩越多花巧，除了要配合各種主題氣球，包括生日、婚禮、求婚、百日宴、畢業、還有氫氣球及個性化氣球/彩印水晶等等。

我記得以往訂購飄空氦氣時，可以發順豐到香港，時間很快，試過最短第二天就送到，但最近已此路不通，而且不是每家物流都能送到香港，所以建議大家找一家可以直送香港的店舖，而且時間要多預一至兩天。

這類氦氣罐外表似石油氣罐，大家放心，氦氣跟氫氣是不同的，氦氣是惰性氣體，無毒、無味、不燃燒，所以成本較高及安全。

價錢:

50球氦氣罐送彩帶和氣嘴，人民幣153元 (未計運費)

70球氦氣罐送彩帶和氣嘴，人民幣195元 (未計運費)

在香港網站售價分別為 280元 及 360元，價錢合理。

    點擊圖片放大
    +24
    +23

氣球佈置小Tips:

  • 不是每款氣球都能漂的，乳膠氣球要10寸以上，鋁質氣球要18寸以上才能飄。
  • 乳膠氣球充入氦氣後，漂浮時間是3至8小時，鋁質氣球可以維持3至7天，建議在活動前半小時至1小時內充氣。
  • 若要延長乳膠氣球的飄浮時間，可以加入一種氣球保護液，可延長5至10倍的飄浮時間。
  • 鋁質氣球是自動封口的，充好氣後，用手一捏就自閉合。(建議最好還是自行打結)
  • 店家表示，若關緊氦氣罐的閥門，可以存放時間長達一年。
  • 普通氣球可以使用手推氣泵(人民幣6元)或電動充氣機(人民幣66元)

作者＿淘寶小天后簡介：

擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

更多櫻淘魔法棒@淘寶小天后的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 櫻淘魔法棒

最新專欄文章 更多

【櫻淘魔法棒@iM網欄】下雨天了怎麼辦 羽毛傘及雨傘收納包
2020/09/23
【櫻淘魔法棒@iM網欄】下雨天了怎麼辦 羽毛傘及雨傘收納包
【櫻淘魔法棒@iM網欄】污垢太多好頭痕？　油漆填補法清潔瓷磚縫隙平靚正
2020/09/15
【櫻淘魔法棒@iM網欄】污垢太多好頭痕？　油漆填補法清潔瓷磚縫隙平靚正
【櫻淘魔法棒@iM網欄】計埋運費 4000元就買到4K 65吋大電視
2020/09/09
【櫻淘魔法棒@iM網欄】計埋運費 4000元就買到4K 65吋大電視
【櫻淘魔法棒@iM網欄】懶人恩物！ 韓國卡邦尼意粉 X 小型電煮鍋
2020/09/02
【櫻淘魔法棒@iM網欄】懶人恩物！ 韓國卡邦尼意粉 X 小型電煮鍋
【櫻淘魔法棒@iM網欄】肉甜汁多益容顏 新手選購日本水蜜桃攻略
2020/08/26
【櫻淘魔法棒@iM網欄】肉甜汁多益容顏 新手選購日本水蜜桃攻略

上一篇文章

【緣份到了@iM網欄】珍惜這份福報 不要站在幸福裏找幸福

下一篇文章

【日本疫情】日本皇室「立皇嗣之禮」 擬11月中旬舉行

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【週未好去處】長達60公里 屯門至馬鞍山單車徑明日全面開放
【週未好去處】長達60公里 屯門至馬鞍山單車徑明日全面開放
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王