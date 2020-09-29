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【螞蟻IPO】3隻基金已賣光　螞蟻A股戰略配售基金逾700萬認購

股樓投資 15:28 2020/09/29

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在9月25日開售的5隻創新未來基金，因參與了螞蟻新股的戰略配售，成為了市場焦點。根據內地報道，已有逾700萬人申請認購，其中易方達、鵬華、中歐三隻基金已售罄。

【宏觀中國】央行調查報告　近四成居民感就業形勢嚴峻，詳情請按【見下頁

基金認購反應如此踴躍，主要因投資門檻低，最低認購額1元起。相反，若內地散戶想申購科創板新股，則需要有50萬元、擁有2年證券交易經驗。

易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐五家基金公司與螞蟻集團簽署戰略投資者認股協議，將推出以發行價認購螞蟻新股的基金，每隻基金的募集金額為120億元。目前只有匯添富和華夏兩隻基金還可認購。

【A股布局】全日最多漲4.8%　兩因素令科創板報復反彈，詳情請按【見下頁

據了解，基金在18個月的封閉期間不能作申購和贖回。封閉期滿才轉為開放型，可接受申購、贖回申請。另外，基金參與螞蟻配售部分不超過10%的倉位，其餘90%的倉位主要圍繞新興產業的主題來投資。

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記者：林衛

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