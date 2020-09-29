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【緣份到了@iM網欄】珍惜這份福報 不要站在幸福裏找幸福

名人薈萃 21:30 2020/09/29

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有一個年輕人，老是埋怨自己時運不濟，發不了財，終日愁眉不展。

第一天， 走過來一位老人問他：「年輕人， 你為甚麼不快樂？」

第二天， 「我不明白，為甚麼我總是這麼窮！」

第三天， 「窮? 你很富有嘛。」老人由衷地說。

年輕人不解：「這從何說起？」

老人反問道：「假如現在斬掉你一個手指頭，給你一千元，你幹不幹？」

「不幹」 年輕人斬釘截鐵地回答。

「假如砍掉你一只手，給你一萬元，你幹不幹？」

「不幹」年青人說。

「假如雙眼都瞎掉，給你十萬元，你幹不幹？」

「不幹。」

「假如讓你馬上變成80歲老人，給你一百萬元，你幹不幹？」

「不幹。」

「假如讓你馬上死掉，給你一千萬元，你幹不幹?」

「不幹。」

「這就對了，你已經擁有超過一千萬元的財富， 為甚麼還抱怨自己貧窮呢？」 老人笑吟吟地問。

青年愕然無言，突然甚麼都明白了。

「不要站在幸福裏找幸福！」

不要整天抱怨得不到甚麼，而應當珍惜現在已經擁有的。當你身體健康，可以自由地呼吸空氣，身體沒有一分痛楚；當你衣食無憂，不用挨餓；當你早上睜開眼睛，可以看到眼前的一切 ……你有沒有想過，你的幸福，已經超過這世上很多人了？

我們能投生做人，這是多生做了很多好事，才有如此福報。

試想想，這個地球（裟婆世界）有七十多億人口，我們肉眼能看到， 或看不到的無數眾生，我們可以成為70億分之一， 還要生活在沒有戰爭、沒有飢荒、沒有天災的香港， 這就是我們佛家說的「共業」。共善業而生的環境，人生難得，好好珍惜這份福報。

作者_旺秋簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

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