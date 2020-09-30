【網民熱話】疫情下悟買好單位的重要　網民：有車比較重要

新冠肺炎疫情之下，大眾多數減少外出留家抗疫，有網民出帖指因此悟出一個道理，就是買一個好的單位的重要。他表示，現時日日留在家，幸好有在置業時有「去到盡」，買了一個 較好、較大的單位。

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帖文一出，有網隨即表示同意，指因為一家大細都在家，單位細有機會每日吵架。有人表示,有兩夫婦住在不足200平方呎的單位，要在家工作開視像會議會「幾難搞」，空間真的會不足夠。

有網民則心水清，指住的地方可買可租，與買樓與否是沒有必然關係。不過有網民回應，表示不認同，因為買大單位自住，可以將單位變成投資之用，可以拿回資金，租大單位卻只是消費，而不能換取任何價值，「未見過有人用自己錢特登租大啲享受囉。」

疫情令大家領悟到大單位的好處，也有人因為疫情而認為有車的重要。有網民指疫情之下有車較為重要，可以車家人出外「唞下氣」。

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責任編輯：楊子瑩