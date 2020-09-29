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【日本疫情】日本皇室「立皇嗣之禮」 擬11月中旬舉行

環球政經 21:07 2020/09/29

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圖片來源: 美聯社

由於疫情的關係，原定4月舉行的皇室「立皇嗣之禮」暫定延期。據了解，日本政府近日考慮在11月中旬舉行，由昭告日皇德仁的弟弟、秋篠宫文仁親王為皇位第一順繼承人；若情況許可的話，將會正式調整日程，召開式典委員會決定。

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內閣官房長官加藤信於周二(29號) 出席記者會時表示，當局將視乎社會經濟活動和疫情情況，才會決定是否召開式典委員會進行討論。他續指，日本政府十分重視國民不同的想法和意見，為了能夠獲取共識，需要進行完整的分析和檢討。

 

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責任編輯：潘曉豐

日本 疫情 皇室 日皇德仁

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