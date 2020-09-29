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【BNO移民】基礎技術人員短缺 約翰遜拒靠移民解決

環球社會熱點 20:51 2020/09/29

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英國首相約翰遜認為英國過分依賴海外移民工人，計劃加強培養本土人才。

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，外界關注英國就業市場。英國移民諮詢委員會早前建議，放寬移民到英國從事高級護理人員、瓦工等基礎技術工種。但英國首相約翰遜認為英國過分依賴海外移民工人，計劃加強培養本土人才。

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英媒報道，約翰遜（Boris Johnson）發言人回應指，政府將仔細研究建議並適時回應。但首相府強調希望僱主專注投資國內勞動力。發言人更指出，移民諮詢委員會也很清楚移民並非解決問題的方案。

約翰遜周二（29日）於埃克塞特（Exeter）演講時也透露，他希望靠培養本土人才來解決問題。他指英國經濟受新冠肺炎疫情危機影響，認為疫情也暴露了英國勞動力市場及教育制度的弊端。

約翰遜表示，英國在疫情下有不少關鍵技術職業人才短缺，反映英國過往一直太依賴外國移民擔任具技能和技術的職位，包括建築工人、機械技工、工程師及IT專家。

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約翰遜指過去數月因疫情而多次踏進實驗室，發現當中不少技術人員都是年輕人，當中大部分都來自海外，反映目前英國缺乏本土培育的實驗室技術人才，更認為英國的基礎教育無法賦予民眾這些技能。

約翰遜更宣布政府的終身技能保障政策，會向未有A-Level學歷的成年人提供資助，有別於目前只限23歲以下青年的做法，讓他們可以有機會學習社會需求殷切的技能，有助日後順利重投職場。

此外，疫情導致不少人失業，基層更受衝擊。約翰遜表示政府無法保住所有工作（cannot, alas, save every job），但他承諾會幫助失業人士接受再培訓。

責任編輯：鄭錦玲

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