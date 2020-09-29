【港元定期存款】中銀3個月港元定存4.3厘息月底截 無懼兩間虛銀突擊

▲ 雖然本港第7間虛擬銀行今天亦加入戰場，但3間傳統銀行照減定存息。

雖然1個月港元拆息終止4連跌，今天（9月29日）轉升至0.48厘，但3間銀行減港元存息，包括︰東亞 （00023） 及集友下調短存；建行亞洲更全面削短中長息。計及昨天（28日）華僑永亨亦削短存，兩日共4行鬥減。專家料以本港仍水浸，總結餘已驟升至2,435億元，相信業界暫毋須鬥加息搶存。此外，不少特惠息於明天（9月30日）到期，市場關注會否更多高息下架，如中銀香港 （02388） 3個月4.3厘不再順延。

中銀香港回應本報查詢指，早前推出的「全城萬歲定存賞」，3個月年息4.3厘定期優惠，將於9月30日截止。

中長期港元定存中，以3個月港元定存較高息，詳情可看下圖

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總結第3季的搶存戰，各大小行主要力谷政府派錢涉資700億元的商機，包括信銀國際曾推10厘息，中銀亦有4.3厘，但如今快要絕跡。

中銀發言人補充，上述推廣的市場反應理想，經手機開戶的客戶數目錄得理想增幅，將會不時因應市場情況，推出不同的存款優惠。

季結前僅大新銀行 （02356） 逆市獨加息，如3個月年息累升0.2厘，至1.1厘；惟相比同期的「高息王」，即工銀亞洲的10.8厘，似追落後。

虛銀推活期息優惠爭客 定存戰稍歇

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，平保 （02318） 旗下平安壹賬通銀行，以及螞蟻銀行相繼正式開業；但主戰場是活期息，而非像過往虛銀搶灘，以超高息搶定存，變相令傳統銀行的定存戰暫有喘息空間。

王良享又說，畢竟虛擬銀行的客戶群專攻年輕族，以及日後主打支付服務等生意，客戶的消費習慣快來快去，活期息不致鎖死資金。

市場亦緊盯兩大戰綫，包括通脹掛鈎債券（iBond 2020）於長假後的銷售期、以及今年重頭戲新股，螞蟻闖關後何時招股，相信個別銀行才於10月出擊掉頭加息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪