【細味醺徒@iM網欄】識得買，網購日本酒可便宜一半？

大概五年前愛上喝日本酒，起初我都是在百貨公司，又或者是酒展時買酒，嘗試新酒造的風味。後來我到日本旅行的次數漸多，我又發現香港免清酒入口酒稅（由於酒精度低於30%，不屬於烈酒），而在日本買清酒的價格，往往只是香港一半，甚至是三分之一，而且貨通常較香港更新鮮，當月入瓶的貨也經常買得到，我漸漸便減少了在香港買日本酒，改為每次去日本帶兩個篋載十多枝清酒回港，一次便夠喝兩個多月。

不過，旅行時間與喝光存酒的時間總有差距，而當我發現港日清酒價差甚遠，便開始研究網購，好讓下次旅行前，可填補一下空洞的酒櫃。網購日本酒，其實還可以買到很多比較細的酒藏製作的酒，這些酒產量少，香港代理不夠量，不會進口，也有一些風格獨特的地酒。此外，一個酒造的不同銘柄，也會較易找到。如果您想深度地品嘗一個您喜歡的酒造的銘柄，您有需要學會網購。

幾次碰釘的經驗

今天先分享一下網購日本酒的經驗。我第一次網購時，到了一個代購網內連接的日本網買酒，接著叫它以「國內運送」方式，送到另一代運在日本的貨倉，再由代運發貨回港，以節省運費。

怎知道那次卻立即中伏，事緣您不會想到有些代運原來是不運酒的，因為他們不想查證每枝酒的酒精度是多少，以免犯錯被海關徵稅。可是，它卻只寫在細字條款內，結果貨到後它不肯幫我送，我最終要付當地運費，將貨轉到另一個代運，平白蝕了百多元，還花了不少時間電郵周旋。那次我買的是廣木酒造的「飛露喜」，結果可能酒轉運次數太多，在運送時溫度忽冷忽熱，酒的質素便變得不太理想了。

▲ 左邊是廣木酒造的飛露喜純米大吟釀；右邊是釀人九平次

用代運運酒應買保險嗎？

有了第一次的經驗，我之後改用了另一間代購連代運的網站，您願意幫我代購，應不會買了回來又不寄給我吧！這網站付款時建議我為酒買保險。我想，日本的酒多用木箱入，就算沒有木箱，商戶很多時也會包很多層保護紙才送出，該不用額外付四、五十元一枝酒的保險費吧！怎知，一次意外，足以唔見「幾舊水」！那次送來的酒，是兩枝當時大熱的「三井之壽」男兒當入樽版（見下圖），但商家竟只是用報紙和膠袋包著，貨送來時，兩枝中有一枝的瓶早早裂了。由於沒買保險，連運費就恰恰虧了300元。好了，下次買酒便買保險，但很快就遇上另一個大問題。

▲ 左邊是男先當入樽版的「三井之壽」，早年曾經一瓶難找

代運包裝貨物方式影響郵費

我為貨物買保險，代運在包裝時立即變得十分小心，小心得每次加了大量發泡膠，甚至是乳膠塑料包著，我懷疑他們是出口塑料廢物給我！而由於在紙箱內的塑料保護料大增，運費增幅近倍。您沒有機會投訴它過度包裝，因為您只會收到較高運費的帳單，不結帳的話，貨便會被沒收。雖然價格加起來還是較在港買的便宜，但每次收貨時，都覺得自己製造了大量廢物，心裡很不好受。

在日本樂天買酒的小貼市

幸好，後來香港樂天停運，花了點時間開了日本樂天的戶口，而日本樂天也很快自設集運公司，酒的包裝合理很多，運費也降低了。但問題還是陸續有來，好像在日本樂天搜尋一支愛酒，在不同的店舖，賣的價格有時會有差異，不仔細比較一下，很容易買貴了。還有，顯示的價格有些是日本國內免運費，有些價錢是面價，當您購買時會因應您輸入的地址而付額外「送料」，即由商店送到您的代運倉之運費，兩者加起來可能並不是真正便宜。

要以最抵的價格購買，就要找一些會在客戶買過了某個價錢後便免「國內運費」的酒舖。但下限銀碼每間不同，中位數大概是15000-20000日圓，可以夾單，大概可夾十二枝，每枝720ml容量的酒，它們叫「一個口」，有些店則沒有提供此優惠。於我而言，除非某些銘柄太吸引，否則我只會揀有免國內運費的那些店，寧願每次選十枝八枝酒，因為可以大概便宜40-80港元一枝，買十枝差價已等同買二送一，最適合選購百多元一枝，大概一千多至二千日圓一枝的純米吟釀酒。

需冷藏酒有必要在港選購

想再便宜一點，還可在代運有運費優惠時購買，再降低運酒回港的費用。寫完這篇文章，可能很多香港賣日本酒的商家會不高興。但如各位買生酒及需冷藏的酒款，我仍會建議留港消費，因為人家寫明需要冷藏的酒，如果在運送時長時間沒有冷藏，它雖不至於變壞，但酒的品質會變差，那麼付點錢給人家提供冷藏服務，也是理所當然呀！下一篇我會教大家怎樣可以再慳運費，以及有甚麼酒款應該在香港購買的貼士！

完稿前俾多一個概念大家，下圖是黑龍酒造x Final Fantasy 的特別版大吟釀清酒，這種cross-over 做法在日本越來越常見，在港炒至1000元，但在日本網購連運費僅500元左右。酒體一貫黑龍沉穩華麗風格，我倒反而把酒瓶與酒盒都儲起來收藏呢！

▲ 黑龍酒造xFinal Fantasy特別版大吟釀

作者_醺徒簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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