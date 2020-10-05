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【平安中@iM網欄】秋風起三蛇肥 人類仲食野味？

名人薈萃 10:32 2020/10/05

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秋風起……三蛇肥，三蛇是指，中國人喜歡於秋天吃的三種蛇。世界上有2400百多種蛇類，￼蛇是涼血動物，￼在秋天時要準備過冬。而￼￼秋天時吃的蛇究竟是野生或是養植的，真是不清楚。一般人形容蛇的味道就像雞肉，有些人說就像一些野生動物的肉味。究竟蛇應不應該再是食物？這是個人決定。￼現代生活其實已經有多樣畜牧業，定期供應雞、魚、豬、牛，羊蛋白質給予人類。￼所以，其實很多地方都已經不再需要獵殺野生動物。當然有一些￼國家仍然依賴野生動物作為人類蛋白質的來源。￼￼但有很多國家，獵殺野生動物並不是基本的生活需要。￼

￼現在很多人都明白到，其實獵殺野生動物不單止直接減低牠們的數目，還有把這些動物的病毒、細菌或寄生蟲由野生環境傳到人類。有很多傳染病學的書籍都指，人類的細菌感染或其他傳染病，大約60%是由動物而來，而其中有部份是由吃野生肉類感染的。

在保育的角度，其實人類可以給予野生動物空間生存；人類已經佔領了地球不少空間，很多動物其實已經沒有棲身之所。作為靈長動物，如果有選擇的話，其實應盡可能減低對野生環境和動物的影響，對人類健康也有好處。

在中獸醫角度，秋天其實是身體保護層較低的時間，須要養陰；呼吸系統也較容易感染。其中沙參、玉竹為煲湯料；六味地黃丸為複方，但必須由中獸醫開方跟進，否則會有不良反應。

作者＿陳善淇簡介：

筆者是一名獸醫博士，診症十餘年，喜用西藥，中藥及物理治療醫治年老貓狗。亦喜歡從事公共衛生研究，社區公作，及盡責母親等。

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撰文 : 陳善淇

欄名 : 平安中

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