【動物權益】法國禁馬戲團使用野生動物 淘汰海豚表演

法國動物權益向前邁步。法國環境部部長表示，法國將會逐步禁止馬戲團使用野生動物、淘汰海豚和殺人鯨表演，並會終止養殖貂鼠來生產皮草，預料過渡期將歷時數年。

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法國環境部部長蓬皮利（Barbara Pompili）周二宣布上述措施，受影響的動物表演團體將獲得政府支援轉型。她表示：

「今天，我宣布，巡迴馬戲團將逐步停止使用野生動物，禁止海豚水族館作出不符合海洋哺乳動物需求的海豚和殺人鯨展示（即表演），以及結束為取得皮草而養殖貂鼠。」

（Today, I announce the progressive end of the presence of wild animals in travelling circuses, a ban on the presence of orcas and dolphins in dolphinariums not adapted to the needs of marine mammals, and the end of mink farming for fur.）

蓬皮利補充，這些措施將影響約80個馬戲團，涉及230隻野生動物，包括大型貓科動物、大象、河馬等。

法國目前有3間海豚水族館，將不再准許開新館，並尋求在7至10年內把現存的關閉，又希望在5年內關閉國內4個貂鼠養殖場。

動物權益組織Fondation Brigitte Bardot發聲明，歡迎政府決定；但法國動物表演協會主席William Kerwich則批評，政府此舉是向他們背後捅刀，打擊業界生計，又指這些動物將無法適應野外生活。

單計歐洲，目前已有約20個國家已經禁止，或限制馬戲團使用野生動物表演。而法國不少城市也不再批准有使用野生動物的馬戲團到當地營運。

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責任編輯：陳啟賢