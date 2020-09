【動物權益】法國禁馬戲團使用野生動物 淘汰海豚表演

法國動物權益向前邁步。法國環境部部長表示,法國將會逐步禁止馬戲團使用野生動物、淘汰海豚和殺人鯨表演,並會終止養殖貂鼠來生產皮草,預料過渡期將歷時數年。

法國環境部部長蓬皮利(Barbara Pompili)周二宣布上述措施,受影響的動物表演團體將獲得政府支援轉型。她表示:

「今天,我宣布,巡迴馬戲團將逐步停止使用野生動物,禁止海豚水族館作出不符合海洋哺乳動物需求的海豚和殺人鯨展示(即表演),以及結束為取得皮草而養殖貂鼠。」

(Today, I announce the progressive end of the presence of wild animals in travelling circuses, a ban on the presence of orcas and dolphins in dolphinariums not adapted to the needs of marine mammals, and the end of mink farming for fur.)