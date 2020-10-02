玉器行第三代接班人　教挑選翡翠2大重點

玉石翡翠給人的印象總是傳統，價值不菲，是上一輩才會鍾情的東西，要成為日常首飾似乎是遙不可及。家族專營70年玉石生意的林明慧，從小接觸翡翠，身為90後的她去年接手家族生意，力求打破大眾對翡翠舊有的印象，為公司「轉型」成立Royan Jade。主打將傳統玉石加入現代設計，佩戴翡翠不會只剩下「老套感」，而是能追上潮流，變得時髦。要如何分辨玉器？立即去片！

採訪：楊子瑩

攝影：王嘉昌

剪接：黎淑雯

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