金管局：疫情及中美關係威脅復甦前景　對港銀構成重大挑戰

▲ 金管局發半年度報告，

金管局發表《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，形容在新冠肺炎疫情下，全球經濟衰退是自大蕭條以來最嚴重，復甦前路亦不明朗，而展望未來在疫情及中美緊張關係升溫下，全球及香港經濟仍存巨大不確定性，繼續對香港銀行業構成重大挑戰，並可能削弱企業及家庭還款能力。

回顧期內，香港外滙及貨幣市場運作順暢有序，截至本月22日，港滙先後50次觸發7.75強方兌換保證，而且今年首7個月存款總額有增長，反映期內並無大規模資金外流。

家庭負債佔本地生產總值升至85.1%

金管局又重申，香港具有龐大的外滙儲備及穩健的銀行體系，有能力承受資金流波動的壓力。

期間，家庭負債佔本地生產總值比率升至85.1%，較2019年下半年升4.3個百分點。金管局預期，家庭負債佔本地生產總值的比率短期內或維持在高位，未來走勢將取決於長遠經濟情況。

港銀上半年盈利倒退 較去年同期跌兩成

此外，受疫情及全球經濟環境轉差影響，銀行業上半年盈利亦見倒退。上半年，港銀稅前經營溢利按年跌2成，主要受淨利息收入減少及貸款減值撥備增加影響。其中，零售銀行的淨息差按年收窄26個基點至1.37%。而資產回報率則由去年同期的1.27%降至今年上半年的0.95%。

資產質素方面，銀行總特定分類貸款比率升至6月底的0.79%，而逾期及經重組貸款比率則升至0.49%。

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