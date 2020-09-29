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【每日焦點】Google收緊「課金」機制　fb集體回憶農場game終止服務

科技 20:30 2020/09/29

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Google另指出在新的開發者政策中收緊了對開發者App內的收費機制，會更嚴格要求開發者透過 Play Store 的管道收費；Facebook農場收穫遊戲「FarmVille」將在今年底正式結束服務。

Google最新於Android開發者Blog首透露，Android 12新系統將可以更容易安裝來自第三方應用程式商店的應用程式（App），另指出在新的開發者政策中收緊了對開發者App內的收費機制，會更嚴格要求開發者透過 Play Store 的管道收費，即要求所有在 app中提供「課金」功能的開發者，在 2021 年 9 月 30 日之前都要改用 Google 內建的支付系統。

不過這樣開發者就無可避免Google的會收取 30% 的平台費用抽成。Google指，新規定只會影響到 Play Store 上的 3% App開發者，而其他的 97% 也已經在 app 裡加入 Google 的支付系統。

Google揭Android 12新功能　將要求課金用Play Store支付系統

此外，Facebook日前表示，農場收穫遊戲「FarmVille」，即將在今年底正式結束服務。Facebook將不能再遊玩這款曾經風靡全球、營運長達11年的集體回憶遊戲，而遊戲內的付費系統也將在11月17日關閉。

【集體回憶】Facebook農場經營遊戲FarmVille　12月31日正式終止服務

責任編輯：張寶燕

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