【IKEA優惠】IKEA香港開業45周年　十月起港澳全線分店推連串優惠

▲ IKEA將於10月1日至11月4日於全線香港及澳門分店推出一連串期間限定優惠及活動。

牛奶國際（Dairy Farm）代理的IKEA香港開業45周年，公司將於香港、澳門全線分店於10月1日至11月4日於全線香港及澳門分店推出一連串期間限定優惠及活動。IKEA將會推出早前在日本原宿店獨家發售的服裝及生活用品系列EFTERTRÄDA部份產品在港澳作限量發售，包括IKEA自家品牌毛巾﹅連帽衣﹅T-shirt﹅水樽等。IKEA同時於港澳全線分店的餐廳﹅美食站及瑞典美食廊推出多款期間限定美食。

由10月1起，於IKEA港澳分店單一購物滿450元，即可獲贈45周年特別版食物袋一個。在10月1至18日期間，只要購物滿1,000元，即可獲得100元購物優惠券一張。顧客更可憑優惠券於10月19日至11月4日期間，在IKEA分店使用，只要購買傢俬及家飾用品滿200元，即可使用一張100元優惠券，享半價優惠。

此外，由10月15至28日期間，IKEA一連三個星期，於全線港澳分店每星期推出指定產品以驚喜價45元發售，部份貨品yuu會員更專享優惠價40元。

IKEA不同分店更會有不同的吉祥物，其中小熊及小豬將會現身九龍灣店，鯊魚則在銅鑼灣及沙田店出現，恐龍會在荃灣店。顧客可以走訪香港及澳門分店與親友在特設的拍照區拍照留念，更有機會與IKEA不同吉祥物見面；亦可於IKEA Facebook貼文留言分享IKEA與自己的生活大小事，贏取禮品卡。

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